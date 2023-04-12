15 апреля в Самаре открывается фестиваль-выставка «Друг Человека»

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Девятый фестиваль «Друг Человека» состоится 15 и 16 апреля в ВЦ «Экспо-Волга» (Самара, ул. Мичурина, 23А) с 11 до 18 часов.

Официальное открытие мероприятия состоится 15 апреля в 11.00. В церемонии примут участие представители администрации Октябрьского района и организаторы фестиваля.

В выставке – отдаче традиционно принимают участие приюты и волонтеры, помогающие бездомным животным. На предстоящей выставке ожидается участие около 200 собак и более 200 кошек. Животное можно забрать домой бесплатно (потребуется паспорт для заключения договора), вход на выставку также свободный.

На фестивале будет представлена обширная показательная и лекционная программа. Гости смогут бесплатно проконсультироваться с кинологами, зоопсихологами, ветеринарами, получить сертификат на бесплатные осмотр и обработку животного, взятого на выставке, и другие подарки от спонсоров. Также к удобству гостей оба выставочных дня будут работать фуд-корт и детская игровая зона.

Крупнейший фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» родился в 2018 году. Каждая выставка помогает найти дом десяткам кошек и собак. За годы работы выставки более 700 бездомных животных обрели дома. Предыдущий фестиваль стал рекордным по количеству посетителей и отданных животных. Тогда мероприятие посетили более 3500 человек, а домой уехали 127 животных – 90 кошек и 33 собаки, а также хомячки и черепаха, сообщает пресс-служба ФлагманВет.

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