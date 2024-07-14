14 июля - день рождения главы Самарской области Вячеслава Федорищева

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Руководитель региона сегодня отмечает 35-летний юбилей.

Политик был назначен на должность руководителя одного из самых крупных регионов страны 1,5 месяца назад.



С этого момента Вячеслав Федорищев организовал множество каналов для общения с жителями региона - это и социальные сети, и общественные приемные, и встречи с горожанами. Ежедневно неравнодушные граждане оставляют на официальной странице руководителя области сотни жалоб, пишет Сова.



Вопросы чаще всего касаются состояния дорог, общественного транспорта, медицинского обслуживания, ЖКХ и других ситуаций, которые волнуют жителей городов и районов.



Руководитель региона объявил, что к работе по развитию области будут привлекать местных жителей - тех, у кого есть компетенции, а самое главное - желание сделать наш край лучше. Для этого реализуется кадровый проект "Команда развития Самарской области".



Напомним, 31 мая вышел указ Президента РФ о назначении исполняющего обязанности главы 63-го региона. Ранее Вячеслав Федорищев работал первым заместителем губернатора - председателем Правительства Тульской области. В декабре 2018 года вошел в состав резерва управленческих кадров, а до этого трудился в Минэкономразвития РФ и РАНХиГС. В последней в 2010-м окончил факультет экономических и социальных наук.