12 апреля в самарском Историческом парке состоится открытие новой выставки «Мы были первыми!»

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12 апреля 2023 года в 12.00 в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие новой выставки «Мы были первыми!», посвященной Международному дню космонавтики.



Выставка приурочена к 60-летию со дня первого космического полёта женщины-космонавта Валентиной Терешковой. Вы сможете узнать об истории освоения космического пространства, о том, как реализовывалась мечта Сергея Павловича Королева о полёте человека за пределы Земли. А также вы познакомитесь с настоящими причинами появления и развития советской космической программы.



16 информационных панелей расскажут истории о первом искусственном спутнике Земли, об экспериментальных полетах собак, о том, как проходил первый космический полет человека и какое отношение к нему и к другим космическим программам Советского Союза имел город Куйбышев и почему наш город называют «космической столицей» России.



Работа выставки «Мы были первыми!» продлится с 12 апреля по 30 июня 2023 года, с 11:00 до 19:00 в Историческом парке «Россия – Моя история».



Вход свободный. Стоимость экскурсии: взрослый -130 р., льготный/cтуденческий/пенсионный - 100 р.



Возрастное ограничение: 6+

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара