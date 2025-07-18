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11% самарцев уверены, что в случае его увольнения новый сотрудник обойдется компании дороже

18 июля 2025 09:41
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11% самарцев уверены, что в случае его увольнения новый сотрудник обойдется компании дороже

В опросе  SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

11% самарцев считают, что в случае увольнения новому сотруднику сходной квалификации работодатель будет вынужден платить больше (6% оценили эту сумму как «немного больше», еще 5% как «значительно больше»). «За такую низкую зарплату уже никто работать не согласятся»; «Это распространенная практика сейчас: не повышать зарплату имеющимся сотрудникам, но при освобождении вакансии брать сотрудника на более высокую заработную плату»; «Им очень сложно будет найти адекватную замену», — комментируют респонденты. Причем чаще всего в изначально более высоком окладе для новичка уверены те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

56% работающих уверены, что сотруднику, который займет его место, дадут ту же зарплату: «Штатное расписание нельзя просто так изменить».

А 21% говорят о том, что на новичке работодатель попытается сэкономить (18% считают, что у нового сотрудника зарплата будет немного ниже, 3% — значительно ниже): «Особенность предприятия. Ему надо будет сначала аттестоваться»; «Высокие зарплаты только у своих».

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего в том, что их замена обойдется работодателю дорого, уверены программисты: такого мнения придерживается каждый четвертый разработчик. С разработчиками солидарен каждый пятый логист и аналитик: новичок сходной квалификации попросит больше денег. Среди секретарей (23%) и администраторов (22%) также много тех, кто предрекает более высокий оклад у своей замены (основной довод — нанять кого-либо на их невысокую зарплату работодателю уже не удастся). Предрекают, что новичку нужно будет платить больше, по 18% маркетологов, системных администраторов и экономистов, а также 16% главных бухгалтеров.
 

Время проведения: 1—30 июня 2025 года

Теги: Опрос

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