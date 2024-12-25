11-летняя россиянка находится в тяжелом состоянии после крушения самолета в Актау

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Российское гражданство подтвердилось у 11-летней девочки и ее мамы, госпитализированных после крушения самолета под Актау. Об этом 25 декабря сообщила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Состояние девочки тяжелое, но стабильное. Состояние мамы врачи оценивают как крайне тяжелое. Мы связались с папой и родственниками — при необходимости обязательно поможем», — написала она в своем Telеgram-канале.

Львова-Белова также указала, что весь день находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан Динарой Закиевой.