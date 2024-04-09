11 апреля в Самарской области откроют тестовое бронирование путевок в детские лагеря

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Поучаствовать приглашают местных жителей, которые планируют в текущем году забронировать путевки для своих детей в летние и санаторные лагеря, пишет СОВА.

Жителям региона понадобятся компьютер или ноутбук и последняя версия "Яндекс.Браузера". Также можно воспользоваться инструкциями, которые размещены на портале "Госуслуги".

Алгоритм действий такой:

- войти в личный кабинет Социального портала;

- в ЛК нужно нажать кнопку: "Отдых и оздоровление детей" или на главной странице зайти в раздел "Организация отдыха и оздоровления детей";

- в нижней части открывшейся страницы нажать на ссылку "Бронирование детских путевок в летние загородные оздоровительные лагеря";

- в нижней части следующей открывшейся страницы нажать на ссылку "Бронирование путевок на лето 2024 года";

- на следующей странице нажать кнопку "Согласен. Перейти к бронированию";

- далее на следующей странице с 9:00 можно будет выбрать "Тестовый лагерь" для тестового бронирования путевок. Если в обозначенное время на данной странице не будет показан "Тестовый лагерь", нужно обновить страницу.

Всё будет ровно также, как при обычном бронировании, только путёвки будут доступны только в одном виртуальном лагере и их будет много. Таким образом родители смогут выяснить для себя все нюансы и в день официального старта кампании быстрее заполнять нужные формы. А в самом министерстве проверят насколько работоспособна и надёжна система бронирования, сообщает tvsamara.ru.

Фото: freepik.com