100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»

91

В преддверии Дня знаний в областной столице проходят праздничные мероприятия, в центре внимания – ребята, которые впервые войдут в школьные двери. На этой неделе для юных самарцев с ограниченными возможностями здоровья и их родителей провели акцию «Внимание, первоклассник!». Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе.



Одна из участниц праздника – дочь жительницы Самары Светланы Полищук. Юная Александра с нетерпением ждет 1 сентября.



«Для нас поступление дочки в школу – трогательное, важное событие. Она теперь школьница, понимает, что у нее будет новый статус, и с удовольствием хочет пойти на свой первый урок», – рассказала жительница Самары Светлана Полищук.



В 2025 году в городской акции «Внимание, первоклассник!» приняли участие 100 ребят – первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. Каждому из них вручили подарки от главы города Самара Ивана Носкова – поздравительную открытку на память, кондитерский набор и настольную лампу в виде глобуса.

Отметим, что акция организована в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные».

В Самаре для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей действует широкий круг мер поддержки. Так, одна из них – выплата в размере 10 000 рублей детям, поступающим в первый класс. Узнать более подробную информацию об этой и других мерах поддержки можно по телефону 8 (846) 340-08-47.

Фото: администрация Самары