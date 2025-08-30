Я нашел ошибку
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
По итогам проверки школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации.
В Клявлинском районе госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов
Малые архитектурные формы, в том числе декоративные камни-валуны, размещенные в клумбах несколько лет назад, специалисты очистили от грязи. 
Для улицы Ленинградской в Самаре специалисты разработали ландшафтный дизайн клумб
31 декабря 2025 года станет выходным днём
Будьте внимательны и осторожны!
31 августа в регионе ожидается жара до +31 С
Спектакль «Сказки Пушкина» пройдет на открытой в этом году сцене на Патриарших прудах.
«СамАрт» впервые примет участие в Международном открытом фестивале «Театральный бульвар»
По 3 сентября местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»

30 августа 2025 16:05
91
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 

В преддверии Дня знаний в областной столице проходят праздничные мероприятия, в центре внимания – ребята, которые впервые войдут в школьные двери. На этой неделе для юных самарцев с ограниченными возможностями здоровья и их родителей провели акцию «Внимание, первоклассник!». Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 

Одна из участниц праздника – дочь жительницы Самары Светланы Полищук. Юная Александра с нетерпением ждет 1 сентября.

«Для нас поступление дочки в школу – трогательное, важное событие. Она теперь школьница, понимает, что у нее будет новый статус, и с удовольствием хочет пойти на свой первый урок», – рассказала жительница Самары Светлана Полищук.

В 2025 году в городской акции «Внимание, первоклассник!» приняли участие 100 ребят – первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. Каждому из них вручили подарки от главы города Самара Ивана Носкова – поздравительную открытку на память, кондитерский набор и настольную лампу в виде глобуса. 

Отметим, что акция организована в рамках муниципальной программы городского округа Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные». 

В Самаре для детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей действует широкий круг мер поддержки. Так, одна из них – выплата в размере 10 000 рублей детям, поступающим в первый класс. Узнать более подробную информацию об этой и других мерах поддержки можно по телефону 8 (846) 340-08-47.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

