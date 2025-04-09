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10 апреля 2025 года стартует Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика»

9 апреля 2025 12:49
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10 апреля 2025 года стартует Всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика».

В рамках акции каждый житель региона имеет возможность приобрести значок с изображением цветка, тем самым оказать поддержку ветеранам всех боевых действий. 
 
В этом году участие в акции «Красная гвоздика» примут волонтёрские группы из 22 муниципалитетов Самарской области. Собранные средства направляются в благотворительный фонд «Память поколений», который оказывает поддержку ветеранам. 
 
Серебряный волонтёр Татьяна Пархачева точно знает, что «Красная гвоздика» не просто способ проявить заботу о ветеранах, но ещё и позитивный пример для подрастающего поколения: «Деткам всегда интересно получить значок с гвоздикой. И пусть это небольшая сумма, но ребёнок знает, что он помог и горд этим». 
 
В этом году акция продлится до 22 июня.

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