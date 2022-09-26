1 октября состоится открытие Самарской Исторической мечети после реконструкции

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1 октября в 10:00 состоится открытие Самарской Исторической мечети, расположенной на улице Алексея Толстого, 61-а.

Жителей и гостей Самарской области приглашают принять участие в этом знаковом событии.

В программе мероприятия:

- экскурсии по мечети;

- презентация национально-культурных центров;

- выставка халяльной продукции, мусульманской и национальной атрибутики;

- мастер-классы для детей и взрослых по народно-прикладному творчеству;

традиционное угощения гостей национальными блюдами народов, проживающих на территории региона.