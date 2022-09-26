1 октября состоится открытие Самарской Исторической мечети после реконструкции

1 октября в 10:00 состоится открытие Самарской Исторической мечети, расположенной на улице Алексея Толстого, 61-а.
Жителей и гостей Самарской области приглашают принять участие в этом знаковом событии.
В программе мероприятия:
- экскурсии по мечети;
- презентация национально-культурных центров;
- выставка халяльной продукции, мусульманской и национальной атрибутики;
- мастер-классы для детей и взрослых по народно-прикладному творчеству;
традиционное угощения гостей национальными блюдами народов, проживающих на территории региона.