Жители Самары могут присоединиться к Международной патриотической акции «Диктант Победы»

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Акция состоится 3 сентября. Для её проведения подготовлено более 800 площадок. Они разместятся в музеях, школах, библиотеках, в местных отделениях партии «Единая Россия», в Домах молодежных организаций, вузах, колледжах, на площадках МЧС, Росгвардии и промышленных предприятий.



Написать диктант могут все желающие. Для этого необходимо выбрать площадку и заранее зарегистрироваться на сайте диктантпобеды.рф. Тест можно написать онлайн, для чего также нужна предварительная регистрация.



«Диктант Победы» содержит ряд тестовых вопросов, посвященных наиболее значимым и памятным этапам событий Великой Отечественной войны, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства.