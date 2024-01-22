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Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность

22 января 2024 12:09
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Жители Самарской области смогут бесплатно повысить цифровую грамотность

Яндекс Практикум запустил бесплатную программу по развитию цифровой грамотности для тех, кто хочет лучше понимать, как устроен современный цифровой мир, или помочь близким разобраться в нем.  

Новый курс «Цифровая грамотность и безопасность в интернете» поможет самарцам разобраться в технологиях — от компьютера до искусственного интеллекта, научиться пользоваться разными сервисами и применять искусственный интеллект в повседневных задачах. Кроме того, участники узнают больше о безопасности в интернете и как защититься от мошенников и вирусов.

Основная цель программы — дать возможность жителям Самарской области бесплатно обучиться навыкам работы с современными технологиями и повысить уровень цифровой грамотности пользователей, сделать технологии доступнее. Присоединиться к проекту может каждый самарец. Для этого нужно пройти несложный тест, который определит уровень цифровых навыков. На основе этих данных алгоритм предложит начать обучение с того раздела, который будет наиболее полезен для пользователя.

Всего в курсе четыре раздела. Тем, кто совсем не пользуется компьютером или делает это редко, расскажут, как он устроен, какие бывают файлы и программы, и как их применять. Более опытные пользователи смогут начать с раздела, посвящённого безопасному поиску и проверке информации в интернете, а также работе с онлайн-сервисами. Самарцы со средним уровнем знаний в первую очередь познакомятся с основами цифровой безопасности: узнают, как защитить свои устройства от вирусов, научатся создавать надёжные пароли и познакомятся с основами цифровой гигиены. Продвинутые пользователи смогут сразу перейти к разделу об использовании облачных хранилищ, нейросетей и искусственного интеллекта.

При желании бесплатный курс «Цифровая грамотность и безопасность в интернете» можно пройти от начала до конца. Участники сами выбирают тему и время занятий.

«Ежедневно появляется множество новых сервисов и инструментов, которые делают жизнь комфортнее и интереснее, но не все могут воспользоваться ими из-за недостатка базовых навыков работы со смартфонами и компьютерами. Мы в Яндекс Практикуме хотим, чтобы технологии были доступны каждому. Поэтому мы разработали бесплатный курс, который на простых примерах знакомит с цифровыми инструментами и их безопасным использованием. Мы надеемся, что курс поможет чаще использовать онлайн-сервисы и ИИ в работе и решении повседневных задач. Если вам понравится наш курс, делитесь им со своими близкими», — рассказал Владимир Лазарев, директор по продукту в Яндекс Практикуме.

Новые знания участники сразу отработают на практике с помощью упражнений, построенных на примерах из реальной жизни. А быстрее и эффективнее учиться поможет нейросеть YandexGPT — она объяснит непонятные формулировки простыми словами и кратко перескажет всю тему, чтобы пользователь мог освежить знания перед изучением нового раздела.

Образовательная поддержка Яндекс Практикума работает для участников проекта в режиме 24/7: жители всех регионов России смогут получить ответ на свой вопрос в удобное для них время в удобном формате — в чате, по электронной почте или в мессенджере.

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