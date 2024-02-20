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Жителей Самарской области приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

20 февраля 2024 13:43
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Жителей Самарской области приглашают к участию в новом сезоне проекта «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» дал старт четвертому сезону в День образования на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Управленцы в сфере образования, педагоги и студенты Самарской области получат возможность заявить о себе, пройти профильное обучение, а также войти в управленческий кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал о результатах реализации проекта в 2023 году и презентовал маршрут участия в новом сезоне.

«Более 230 тысяч представителей педагогического сообщества со всей России уже стали частью проекта «Флагманы образования», и я уверен, что в этом году еще больше активных и инициативных участников пополнят наши ряды, – отметил Алексей Агафонов. – Проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» делают социальные лифты доступней, помогают гражданам нашей страны развиваться в своей профессии, расширять возможности, в том числе и карьерные. Участие в проекте «Флагманы образования» создает условия для профессионального развития управленцев в сфере образования, педагогов и студентов. Регистрируйтесь на сайте проекта, приглашайте коллег и друзей. А мы совместно с Министерством просвещения России будем способствовать вашему профессиональному и карьерному развитию в «России – стране возможностей».

Принять участие в проекте «Флагманы образования» могут управленцы в сфере образования, педагоги, а также студенты (не младше 18 лет на момент регистрации в проекте) высших и средних специальных учебных заведений всех направлений обучения. Регистрация открыта на сайте flagmany.rsv.ru.

В предыдущем сезоне проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» от Самарской области поступило 1507 заявок, десять участников стали финалистами, один признан победителем конкурса.

Проект «Флагманы образования» включает не только профессиональный конкурс, но и ряд мероприятий, нацеленных на содействие управленцам в сфере образования, педагогам в их личностном и карьерном развитии, а также создает новые инструменты вовлечения студентов в педагогические специальности.

После регистрации в проекте участник получает возможность пройти по желанию входную диагностику по трем направлениям: лидерство и командообразование, знания в области государственной образовательной политики, гибкие навыки. На основе результатов диагностики формируются рекомендации по развитию профессиональных знаний и универсальных компетенций.

С февраля по август конкурсантам будет доступен «Образовательный марафон», который реализуется совместно с партнерами: Государственным университетом Просвещения, РАНХиГС, Мастерской управления «Сенеж», «Агентством стратегических инициатив», Высшей школой экономки и другими ведущими образовательными организациями страны. «Образовательный марафон» будет доступен только зарегистрированным пользователям в личном кабинете участника проекта.

Образовательный марафон поможет подготовиться к конкурсу. Его мероприятия пройдут по четырем тематическим направлениям: государственная образовательная политика, лидерство и командообразование, гибкие навыки, а также студенческая мастерская: проектная деятельность в образовании.

В начале августа стартует профессиональный конкурс «Флагманы образования», который начнется с комплексной диагностики надпрофессиональных компетенций и профессиональных знаний. Участникам предстоит пройти ряд профильных заданий, по итогам которых будут составлены рейтинги и сформированы списки полуфиналистов конкурса для управленцев и педагогов и списки финалистов для студентов.

Очные полуфиналы конкурса пройдут в каждом субъекте РФ в октябре. Финальные испытания для управленцев и педагогов запланированы на ноябрь этого года.  Студенты по итогам дистанционного этапа встретятся в финале в октябре.

Профессиональный конкурс «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» нацелен на создание условий для формирования кадрового резерва в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования. Конкурс зарекомендовал себя как инструмент формирования кадрового резерва системы образования РФ. Из числа финалистов и победителей конкурса 935 человек уже получили возможность карьерного и профессионального роста.

Мероприятие прошло в рамках образовательной программы в лектории Российского общества «Знание» на Международной выставке-форуме "Россия" в павильоне №34 "Космонавтика и авиация".

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