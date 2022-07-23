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Завершился трёхдневный проектно-образовательный интенсив НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на форуме «Архипелаг 2022»
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Завершился трёхдневный проектно-образовательный интенсив НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на форуме «Архипелаг 2022»

23 июля 2022 14:55
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Магистратура без границ!

Завершился трёхдневный проектно-образовательный интенсив НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» на форуме «Архипелаг 2022». Главным результатом работы – стало формирование единого ядра междисциплинарных сетевых образовательных программ для преодоления основного вызова – кадрового и технологического суверенитетов.

Помимо «ядерных» компетенций по цифровизации и IT, управлению проектами и данными, системному мышлению, предпринимательству, были определены общие для всех формы взаимодействия в контуре НОЦ:

- единый открытый отбор абитуриентов с использованием платформенных решений;

- накопление и анализ цифрового следа обучающихся для построения ИОТ, единой базы специалистов в регионах- соинициаторах НОЦ;

- разработка и внедрение единого стандарта командной подготовки инженерных кадров в вузах-участниках НОЦ;

- привлечение научно-центрированных ППС и индустриальных экспертов-наставников;

- цифровая коллаборация и организация цифровых КБ, кафедр, проектных комитетов.

У2035 при этом является оператором, который формирует единый стандарт магистратурам НТИ и взаимодействует с участниками по разработке и реализации междисциплинарных модульных программ, индивидуальных проектно-образовательных треков на базе единой цифровой платформы.

Участники цифровой мультимагистратуры:

Самарский университет, МГУ им. Огарева, СамГТУ, ТГТУ, ПГУ, УлГТУ, УлГУ, СГАУ, УлГАУ, СамГУПС, ПГУТИ, СамГМУ, ТГУ, ЧГУ, Университет 20.35, Университет Сириус, Корпоративные Академии Роскосмос, Ростех, Автоваз, РЖД и вузы-партнёры НОЦ: СПбПУ, МГТУ Станкин, БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, СПбГЭУ и др.

В качестве пилотного проекта был представлен учебный план междисциплинарной сетевой ОПОП ВО «Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении» в рамках направления 01.04.02 Прикладная математика и информатика.

В рамках мультимагистратуры НОЦ основной упор делается именно на трансформацию системы оценок освоения  компетенций. Когда речь идёт о создании инфраструктуры, порождающей инженеров будущего, которые в конечном итоге определят научно-технологичное развитие регионов и всей РФ.

Ведется разработка не только новых моделей компетенций, но и форм их оценки. Будет создана экспериментальная группа по новым образовательным программам НОЦ различных уровней (профориентация-бакалавриат-магистратура-аспирантура-ДПО), на которой апробируются новые подходы организации и учёта занятий семинарского типа, практических занятий, производственных практик, ниокр и курсового проектирования, ИОТ, дополнительного образования, например игропрактика, цифровой ассистент и наставник, рефлексия и оценка 360, технологии виртуальной и дополненной реальности, ИИ и machine learning и др.

Вытягивание и наращивание общих и профессиональных компетенций «инженеров будущего» по вертикали уровней образования: от школы до предприятия, позволит обеспечить опережающее развитие интеллектуального и кадрового потенциала РФ.

Фото:   НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»

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