Заставил сбрить бороды и строил корабли. А что ещё вы знаете о Петре Первом?

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Школьники и студенты Самарской области могут расширить свои знания, приняв участие в викторине в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора.

В России стартует тематический год Петра I. Проект получил поддержку учителей и участников форума классных руководителей, куда входят самые яркие педагоги страны, для которых, помимо регулярных образовательных задач, важно патриотическое воспитание ребят.

Проект реализуется при участии ассоциации исторических парков «Россия – моя история», Министерства просвещения РФ, центра просветительских инициатив, Всероссийского форума классных руководителей и Всероссийского конкурса «Учитель года».

Цель викторины – привлечь внимание школьников и студентов к личности Петра I и вдохновить их примером российского правителя.

В списке 20 вопросов, которые затрагивают все сферы деятельности и жизни императора.

Отвечая на них, можно подробно изучить исторические документы, карту Российской империи, фото и видеоматериалы.

Среди всех участников, прошедших викторину, будут разыграны ценные призы с помощью генератора случайных чисел.

Итоги викторины будут подведены 30 сентября 2022 года и опубликованы на сайте myhistorypark.ru.

Стать участником викторины можно, пройдя по ссылке.

Фото: pixabay