Высокотехнологичные проекты СамГТУ в области микроэлектроники могут претендовать на поддержку от Фонда развития инноваций

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Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов провел рабочее совещание с коллективом Самарского государственного технического университета по развитию отрасли и посетил учебно-производственные лаборатории кафедры «Радиотехнические устройства», входящие в структуру Дизайн-центра микроэлектроники.

Концепция центра заключается в организации «бесшовной» синергии образования, науки и технологий, усилении взаимодействия с федеральными и международными центрами компетенций, а также масштабировании разработок университета и их интегрировании в реальный сектор экономики.

Создание условий для успешного развития технологического и инновационного предпринимательства – одна из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

По итогам 2021 года, оборот продаж услуг, компетенций и разработок СамГТУ составил 900 млн рублей. По словам проректора по интеграционным проектам вуза Артема Еремина, университет намерен и дальше активно развиваться в этом направлении. Для этого в СамГТУ постоянно производится дооснащение кафедр и лабораторий, университет участвует в конкурсах на получение различных федеральных грантов для возможности создания новых рабочих мест, в том числе для развития отечественного рынка микроэлектроники и наращивания импортозамещения.

«Важно активно набирать вовлеченных ребят, желающих и готовых решать насущные задачи. Рынок микроэлектроники и сопутствующих компонентов – область внимания всего мирового сообщества, не только России. Специализированный Дизайн-центр должен сфокусировать взгляд специалистов на развитие этого важного сегмента и привлечь в проект федеральные средства, – рассказал Дмитрий Богданов. – Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области окажет университету всю необходимую поддержку».

В ходе ознакомления с оснащением и работой учебно-производственных лабораторий, сотрудники кафедры «Радиотехнические устройства» показали министру созданные готовые продукты и разработки с прототипами, находящиеся на ранней стадии реализации. В завершение встречи глава областного минэкономразвития обратился к сотрудникам кафедры и молодым инноваторам:

- В прошлом году высокотехнологичные проекты Самарской области получили поддержку от Фонда развития инноваций на сумму 300 миллионов рублей, поддержаны сотни проектов. У вас есть все шансы получить финансирование ваших проектов на любой стадии разработки, мы обязательно поможем каждому из вас в сопровождении и подачи документов на конкурс, проконсультируем по любому вопросу. Спасибо вам за вашу работу и удачи!

Фото: пресс-служба облправительства