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Выпускницы лицея Самарского политеха сдали ЕГЭ на 100 баллов

6 июля 2022 17:32
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Выпускницы лицея Самарского политеха сдали ЕГЭ на 100 баллов

Средний экзаменационный балл наших лицеистов превышает показатель по России.

В Самарской области подвели итоги единых государственных экзаменов в средних учебных заведениях. Две выпускницы общеобразовательного архитектурно-технического лицея Самарского политеха показали на ЕГЭ наивысший результат, набрав по одному из сдаваемых предметов 100 баллов. Александра Подачина показала отличные знания по русскому языку, а Анна Винникова – по литературе.

Лицеистки отмечают, что этот успех стал возможен во многом благодаря помощи педагогов – преподавателей Светланы Сосиной – по литературе, а также Светланы Мякиньковой – по русскому языку. По словам выпускниц, все учителя в лицее настолько увлечены своим предметом, что не «заразиться» вместе с ними просто нельзя. Каждый из них знает, как зажечь в детях искру неподдельного интереса к учебе.

– В лицей я пришла в 10 классе с почти нулевыми знаниями по литературе, так как педагог в предыдущей школе вела занятия скучно, неинтересно, – рассказала Анна Винникова. – Я попала в класс к Светлане Александровне Сосиной. Она отличный классный руководитель и преподаватель. На ее уроки я всегда ходила с радостью, она очень воодушевленно рассказывала, приводила много разных примеров и фактов из истории литературы и жизни писателей, чтобы нам было легче воспринимать информацию.

А у Александры Подачиной русский язык всегда был одним из самых любимых предметов. Она отметила, что осваивать новые знания, а также готовиться к урокам и экзаменам по языку ей проще и интересней, чем по другим дисциплинам.

Теперь выпускниц лицея ждут в Самарском политехе в качестве студенток.

Кстати, средние экзаменационные баллы по всем пяти предметам, которые сдавали выпускники лицея Самарского политеха в этом году, выше, чем аналогичные показатели и по Самарской области, и по России.

 

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