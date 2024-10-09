Выпускника Самарского политеха пригласили в Сколтех на должность руководителя проектов

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Финалиста всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ (ВКР), бакалавра электротехнического факультета Самарского политеха Михаила Сальчихина пригласили в Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) на должность руководителя инновационных проектов в сфере электроэнергетики. Это произошло после выступления Сальчихина на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

В качестве дипломной работы выпускник Политеха вместе с командой представил программу для автоматизированного расчета уставок релейной защиты и автоматики (РЗА) электрических подстанций. Основное преимущество такой программы – снижение вероятности ошибок в расчетах.

Разработкой занимались три студента – Михаил Сальчихин, Александр Сальчихин и Денис Туев (научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Электрические станции» Ильвира Добросотских). Командная работа над ВКР стала возможна благодаря программе «Стартап как диплом», которая подразумевает создание или предложение о создании бизнес-проекта, демонстрирующего уровень подготовки выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности.

Команда политеховцев вышла в финал всероссийского конкурса ВКР бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической тематикам. Он прошел на «Российской энергетической неделе».

– Расчет уставок РЗА для элементов энергосистемы вручную – трудоемкий процесс, который занимает много времени, – говорит Михаил Сальчихин. – Существующие программные комплексы сложные и дорогие. В дипломной работе мы предложили более эффективную программу, способствующую автоматизации процессов в области энергетики. Инженер сможет за то же время провести расчеты не одной, а пяти уставок. Благодаря этому лицензия на использование программы будет намного дешевле аналогов конкурентов.

Разработка рассчитана на малый и средний бизнес (проектные организации, индивидуальные предприниматели, самозанятые). Студенты опробовали программу, сравнили полученные расчеты с выполненными вручную и смоделировали предварительный эффект от внедрения в производство.

– Представителей Сколтеха заинтересовала практическая часть диплома, – говорит Ильвира Добросотских. – Расчетную программу коллектив студентов представил как продукт: они провели анализ рынка и конкурентов, составили бизнес-модель, проработали вопрос инвестиций, выявили сильные и слабые стороны продукта. Команда подготовила прочный фундамент для следующих выпускников нашей кафедры. На основании этой ВКР можно, например, разработать программу для проверки трансформаторов тока и напряжения, поверки автоматов или выбора электротехнического оборудования.

Если Михаил Сальчихин примет предложение о работе, он будет заниматься продвижением инновационных продуктов и технологий, созданием проектов, организацией деятельности высоковольтной лаборатории и выполнять экономические расчеты. Для этого он продолжает обучение в магистратуре вуза, но уже по направлению «Экономика фирмы».

Фото предоставлены Михаилом Сальчихиным.