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Вузы-участники НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» приняли участие на фестивале «Техносреда» в Москве.

В эти выходные на ВДНХ прошел Всероссийский фестиваль технических достижений «Техносреда».

Так Пензенский государственный университет представил:

- Нейрокогнитивные и виртуальные технологии для персонализированной медицины.

Нейрокогнитивные технологии и системы адаптивной оценки и коррекции фобических расстройств человека в среде VR/AR.

- Автоматизированная установка микродугового оксидирования.

Посетители форума смогли увидеть в действии установку по нанесению твердых, износо- и коррозионностойких защитных покрытий на детали, узлы и элементы конструкции из лёгких металлов.

- Гидроманжетный тонометр.

Все делающие смогли с повышенной точностью определить гемодинамические параметры и состояние своей сердечно-сосудистой системы.

Тамбовский государственный технический университет на фестивале продемонстрировал Виртуальный тренажер для подготовки и мониторинга физического и психологического состояния персонала горнодобывающей отрасли.

Тренажер включает виртуальную сцену для оценки психологического состояния шахтеров в штатных и аварийных сценариях деятельности, имитатор дыхательных аппаратов, позволяющий оценить физическое состояние человека (пульс, легочную активность, спирограмму, пневмотахограмму) в процессе подготовки.