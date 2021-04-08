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Воспитанник Космоквантума 16-летний Никита Волков изобрел космическую перчатку 

8 апреля 2021 17:22
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Никита - призёр и победитель российских и международных конкурсов в области инженерии космических систем и обладатель премии Губернатора СО для одарённых детей и молодёжи.

Воспитанник Космоквантума уже в 16 лет стал призёром и победителем российских и международных конкурсов в области инженерии космических систем и обладателем премии Губернатора Самарской области для одарённых детей и молодёжи.

Перчатка для скафандра из металлорезины, использование элементов Пельтье для повышения энергоэффективности космических наноспутников (кубсатов) – темы проектных работ Никиты только за текущий год. Юный инженер – постоянный участник различных региональных и федеральных программ в области освоения космоса. Застать в Самаре его не просто. В конце марта он вернулся с проектной смены «Дежурный по планете», а уже 21 апреля уезжает для участия в космической смене ВДЦ «Артек». И даже в этот небольшой промежуток кванторианец умудрился стать абсолютным победителем регионального Космо-квиза, который проводил технопарк «Кванториум Тольятти». 

«Я стараюсь участвовать в различных программах и проектах, которые сегодня предлагают различные организации. Это очень помогает расширению моих возможностей образования, - рассказывает Никита Волков. - Мне очень помогает участие в мероприятиях Самарского национального исследовательского университета имени Королёва. Прототип перчатки, которую я разработал, изготовлен из материала, созданного самарскими учёными. Металлорезина используется для гашения колебаний в космических устройствах. Я предложил для этого материала другое применение. Надеюсь, такое использование сможет облегчить физическую нагрузку на космонавтов при работе в открытом космосе».

Помогает юноше осваивать инженерию космических систем его наставник Иван Дорогойченко: «Сегодня к нам приходят ребята, которые связывают своё будущее с космосом. С каждым годом их всё больше. Необходимо отметить, что космонавтами хотят стать далеко не все. Большинство воспитанников готовы попробовать себя в области инженерных наук, связанных с освоением космического пространства. А мы стараемся заинтересовать их, предоставить все условия для развития».

В Самарской области каждый год создаются новые возможности для развития детей. В этом стратегия лидерства Главы региона Дмитрия Азарова. За 2 последних года в 101 школе переоборудованы компьютерные классы, в малых городах и сельских районах открыты 87 центров «Точка роста», в Самаре создан первый центр цифрового образования детей «IT-куб», работает «Мобильный кванториум». В губернии планируется создать еще 64 «Точки роста», 10 мини-технопарков, поставить в 47 компьютерных классов оборудование для внедрения цифровой образовательной среды, открыть в Тольятти второй «IT-куб».

Получать специальность, связанную с космосом, Никита Волков планирует в Самарском университете.

Как и вся страна в эти дни, технопарк «Кванториум – 63 регион» отмечает 60-летие первого полёта человека в космос. 12 апреля здесь стартует региональный Космохакатон, в рамках которого команды школьников будут проектировать обитаемые станции на Марсе. Сегодня уже зарегистрировались порядка 20 команд. Подведение итогов состоится 16 апреля, а уже на следующий день технопарк совместно с Самарским национальным исследовательским университетом им. Королёва проведут Космофест. Ребят ждут увлекательные лекции, мастер-классы ученых и космический квест.

«Достижения наших воспитанников – реальный пример эффективности реализации национального проекта «Образование» в Самарской области, - рассказывает директор регионального Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. - У наших ребят потрясающие возможности для получения образования и самореализации. Работоспособность и любознательность, целеустремлённость и креативность таких как Никита Волков ребят, вселяют уверенность в том, что наши космические технологии имеют большое будущее».

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