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Володин рассказал о новых правилах зачисления детей мигрантов в школы

2 апреля 2025 09:18
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Володин рассказал о новых правилах зачисления детей мигрантов в школы

В 2024 году Государственная дума разработала и приняла 14 законов, касающихся улучшения миграционной политики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Последним вступил в силу закон, который определяет условия зачисления детей мигрантов в школы.

«Теперь запрещается принимать в школы детей мигрантов без проверки законности их нахождения на территории нашей страны и в случае отсутствия достаточного уровня знания русского языка», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Чтобы успешно сдать тест по русскому языку, необходимо правильно ответить на 90% вопросов.

Володин уточнил, что для поступления в 1-й класс нужно верно решить девять из десяти заданий, в 2—5-е классы — на 18 из 20, в 6—9-е классы — на 20 из 22, а для 10—11-х классов — на 22 из 24 заданий.

По мнению представителей Рособрнадзора, такие меры помогут объективно оценить уровень владения русским языком у детей, а также их возможности для успешного освоения школьной программы, пишет РТ.

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