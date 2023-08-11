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Во сколько самарцам обойдется подготовка ребенка к школе

11 августа 2023 18:19
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Во сколько самарцам обойдется подготовка ребенка к школе

Юбки, пиджаки и портфели  —  самые востребованные товары у жителей Самары в преддверии 1 сентября. Родители тратят на школьную форму для девочек в среднем от  3 509 до 6 518 рублей. Сбор в школу мальчика традиционно выходит дороже - в среднем он обходится родителям в 6 402 - 7 128 рублей.

Многие жители Самары стараются заранее подготовиться к началу учебного сезона  —  более 80% продаж школьных товаров на маркетплейсе Ozon ежегодно приходятся на август. Набор необходимых вещей может быть разным в зависимости от возраста школьников: учащимся старших классов преимущественно покупают рубашки, блузки и новые юбки или брюки, а первоклассникам — полный набор одежды, включая обувь. 

В 2023 году базовый школьный образ для девочки обойдется родителям в 3 509 рублей. В него войдут колготки (488 рублей), водолазка (620 рублей), обувь (1359 рублей) и юбка (1042 рубль). Расширенный набор с брюками (1414 рублей), пиджаком (2421 рублей), блузкой (1324 рублей) и обувью (1359 рублей) выйдет дороже — около 6 518 рублей.

На покупку школьной формы для мальчиков в этом году родители традиционно тратят больше, чем на форму девочек. Расширенный образ из брюк (1330 рублей), рубашек (1336 рублей), пиджаков (1455 рублей), жилетов (1328 рублей) и обуви (1679 рублей) обойдется родителям в среднем в 7 128 рублей. Средняя стоимость базового набора с водолазкой (610 рублей) вместо рубашки может составить около 6 402 рубля.

При этом родители стараются не экономить на одежде для первоклассников и предпочитают брать полезные для здоровья детей вещи, например, среди различных видов обуви они чаще выбирают ортопедические модели. 

Самым дорогим предметом к 1 сентября из года в год является школьный рюкзак с полным набором необходимых для учебы канцтоваров, в том числе для тех, кто впервые идёт в школу. Цена такого набора в среднем по России варьируется в районе 10-22 тысяч рублей в зависимости от комплектации и моделей. В 2023 году продажи школьных тетрадей выросли в Самаре в два раза по сравнению с прошлым годом.  

Родители также заботятся об обустройстве  комфортного рабочего места для школьников, где будет удобно делать уроки, и делают это заранее. Уже в июле продажи офисной и школьной мебели выросли на 30% по сравнению с предыдущим месяцем. В августе, по оценке Ozon, ожидается рост продаж на 45-50% по сравнению с июлем. Больше всего в августе, согласно трендам прошлых лет, родители будут покупать компьютерные кресла, письменные и компьютерные столы, а также парты. Сейчас средний чек по России по категории “школьная и офисная мебель” составляет 6 781 руб. А самый высокий – в категории игровых кресел: 11 038 руб. 

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