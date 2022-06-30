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Вадим Стрелков вручил дипломы с отличием выпускникам Самарского юридического института ФСИН

30 июня 2022 18:21
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Утро. Площадь Славы. Торжественное построение. Выпускники и командующий состав в парадной форме.

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Вадим Стрелков вручил дипломы с отличием выпускникам Самарского юридического института ФСИН.

Утро. Площадь Славы. Торжественное построение. Выпускники и командующий состав в парадной форме. Жарко, но вида не подают. На площади родные и друзья. Гордость и радость в глазах, улыбках. Выпуск Самарского юридического института ФСИН – 117 молодых специалистов уголовно-исполнительной системы, 3 золотых медали, 14 дипломов с отличием. 

Для учебного заведения выпуск молодых лейтенантов – знаменательное событие! Почетными гостями торжественного выпуска стали: вице-губернатор, руководитель департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Юрий Рожин, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Вадим Стрелков, руководитель Управления Минюста России по Самарской области Павел Сокол, начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Рамиз Алмазов, ветераны военной службы и правопорядка, профессорско-преподавательский и личный состав вуза.

Вручение дипломов - ключевая часть праздника, первыми награждали золотых медалистов и обладателей красного диплома. 

Дипломы вручил руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Вадим Стрелков и поздравил выпускников, их родителей и руководство вуза от имени Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой: 

- Испокон веков российские офицеры выбирали воинское дело по велению сердца, по призванию, служили Отечеству профессионально и на совесть, а нравственной основой всегда были честь, любовь к Родине, к своему народу. Убеждён, что вы достойно пронесёте высокое звание офицера, свои профессиональные обязанности будете исполнять ответственно, инициативно, с полной отдачей, обеспечивая законность, конституционный и общественный порядок, соблюдение прав наших граждан! Желаю вам успехов в службе и мирного неба над головой! 

Отличники учебы возложили цветы к Вечному Огню и горельефу «Скорбящей Матери – Родине».

После завершения первой части праздника прошла церемония прощания со знаменем, которому выпускники поклонились, встав на одно колено.

Затем состоялся концерт выпускников и курсантов института ФСИН. С показательной программой выступили девушки-барабанщицы и рота почетного караула. 

Одним из ярким номером стал выпускной вальс - молодые лейтенанты продемонстрировали знания культуры русского офицерства. 

С площади выпускники уходили парадным маршем. Миновав трибуну с высшим командованием и руководством института, офицеры подбрасывали в небо монеты и кричали хором: «И все!», ведь по офицерской традиции, деньги, брошенные в небо, символизируют звезды на погонах и достойную карьеру в будущем, передает пресс-служба УПЧ СО.

 

Фото:   пресс-служба УПЧ СО

 

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