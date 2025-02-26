В вузах Самарской области стартует региональный тур «Твой Ход» – 2025

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С 27 февраля по 5 марта в Самаре и Тольятти пройдёт презентация пятого сезона Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Региональный тур «Твой Ход» — 2025 стартует в обновлённом и интерактивном формате, с индивидуальной программой для каждого вуза, в том числе в учебных заведениях Донбасса и Новороссии. В вузах пройдут презентации, в которых представители проекта «Твой Ход», среди которых будут участники региональной команды Самарской области, расскажут о нововведениях пятого сезона проекта. Студенты вузов познакомятся с особенностями пяти конкурсных треков: «Делаю», «Определяю», «Объединяю», «Открываю», «Вдохновляю». А также узнают о том, как реализовать свой потенциал и развивать единое студенческое сообщество России прямо сейчас, участвуя в других возможностях проекта: специальные треки «Твой Ход x Импровизация» и «Твой Ход x Дебаттл», образовательная программа «Жить и создавать в России», конкурс «Твой Ход, староста!» и другие направления.

Программа регионального тура рассчитана на многоплановое знакомство с единым студенческим сообществом России, поэтому каждый студент, ориентируясь на свои увлечения, сможет выбрать интересное для него направление и стать участником нового сезона проекта прямо во время презентации. Для студентов также подготовлены розыгрыши призов и встречи с победителями конкурсных треков и амбассадорами проекта, которые поделятся историей успеха и своим опытом участия в прошлых сезонах и расскажут о том, какие возможности открываются после победы.