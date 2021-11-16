В Тольяттинском госуниверситете, вузе-участнике НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», создали «растущий» эндопротез

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Инновационный Фонд Самарской области профинансирует совместный проект Тольяттинского государственного университета и Самарского государственного медицинского университета, вузов-участников научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего» по разработке персонального помощника прецизионного удлинения оси детского онкологического эндопротеза.



Конкурс, объявленный ИИФ СО 14 сентября 2021 года, направлен на поддержку инновационных проектов, реализуемых на территории Самарской области, результатом выполнения которых должны стать новые перспективные, конкурентоспособные научно-технические решения в трёх тематических и отраслевых направлениях, наиболее актуальных и перспективных не только для нашей губернии, но и для всей страны. Это фотоника, технологические решения в аэрокосмической сфере и персональные медицинские помощники. Всего на конкурс поступило девять проектов, в число четырёх победителей вошёл и совместный проект учёных ТГУ и СамГМУ.



Есть такой вид рака – саркома, злокачественная опухоль, поражающая скелет детей и подростков. Наиболее часто она развивается около коленного сустава в нижней части бедренной кости или в верхней части голени. Единственный способ, позволяющий сохранить качество жизни после удаления такой опухоли, – онкологическое эндопротезирование, – рассказал проректор по научно-инновационному развитию ТГУ Сергей Петерайтис. – Но в России подобные эндопротезы не выпускаются. Монополистом в этой области сейчас фактически является Великобритания. Конструкция очень сложная и дорогая: стоимость эндопротеза достигает 20 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, в процессе взросления и роста пациента требуется выравнивание конечностей, поэтому необходима и коррекция (удлинение) ранее имплантированного протеза. Аппаратура, которая позволяет сделать это не инвазивно, обойдётся ещё в 30 тысяч фунтов стерлингов.

Специалистам из ТГУ в содружестве с медиками СамГМУ удалось создать отечественный аналог эндопротеза с прецизионным (высокоточным) персональным управлением процесса коррекции, стоимость которого ощутимо ниже зарубежной продукции. Эксперты ИИФ СО единодушно признали разработку одной из лучших на конкурсе, выделив учёным грант в размере 2,5 миллиона рублей.

Производство таких «растущих» эндопротезов на территории России, в частности, в Самарской области, позволит полностью уйти от импортозависимости.

Эндопротез ТГУ предназначен для коленного сустава, но в будущем учёные планируют создать аналогичные приспособления для плечевого, тазобедренного и других суставов и запатентовать своё изобретение.