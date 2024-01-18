В школах Самарской области дети участников СВО начали получать бесплатное горячее питание дважды в день

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Льгота распространяется на учащихся с 1 по 11 класс и выделяется за счет средств областного бюджета, сообщает горадминистрация. Решение о такой дополнительной поддержке семей военнослужащих принял губернатор Дмитрий Азаров. До этого бесплатное школьное питание дети участников СВО получали один раз в день.

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей - приоритетная задача. В Самарской области по поручению главы региона создана система мер, призванных помочь и облегчить жизнь родным и близким наших защитников. В том числе:

бесплатное посещение детсадов, кружков и секций допобразования

возможность перевода в дошкольное учреждение ближе к дому

помощь с поступлением в вузы региона

льготные путёвки в оздоровительные лагеря и санатории