В СамГТУ откроется «Точка кипения»

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22 июня в московском офисе «Точки кипения» состоялась презентация региональных площадок этого масштабного проекта. Концепцию Политеха представили проректор по интеграционным проектам Антон Еремин и заместитель директора центра развития современных компетенций Дмитрий Малышев.

Запуск «Точки кипения» – процесс непростой. В марте будущие руководители инновационного пространства прошли специальный образовательный онлайн-курс. Из 111 человек сформировали 21 команду. После презентации концепций, отражающих три основных направления работы «Точки кипения» (научная деятельность молодежи, технологическое предпринимательство, техническое и естественнонаучное образование школьников), выбрали 17 команд-победителей. В их числе и Самарский политех.

– Открытие «Точки Кипения» в стенах университета позволит расширить сотрудничество с компаниями как региона, так и страны, привлечь экспертов компаний НТИ, обеспечить бесшовное сотрудничество с инновационной инфраструктурой, а также участвовать в сетевых мероприятиях «Агентства стратегических инициатив», «Платформы НТИ», «Университета 2035», – отметил Дмитрий Малышев.

Планируется, что новая коммуникационная площадка в Политехе откроется осенью 2022 года.

«Точка Кипения» – пространство коллективной работы, проект «Агентства Стратегических Инициатив». Это место, объединяющее лидеров проектов в сферах будущего: инноваций, бизнеса и промышленности, социального предпринимательства, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ