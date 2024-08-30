В СамГМУ завершилась приемная кампания — 2024

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России завершилась приемная кампания — 2024. В университет зачислено 815 новых студентов на бюджет (это на 32 человека больше, чем в прошлом году) и 312 — на внебюджет. Также уже зачислено 314 билингвалов. Еще 30 иностранцев будут обучаться на русском языке.

Количество абитуриентов, участвовавших в общем конкурсе в 2024 году по программам бакалавриата и специалитета, увеличилось более чем до 6200 человек. Заявления подали школьники из 87 регионов России. Это позволяет сделать вывод, что приемная кампания этого года вновь показала заметный рост числа желающих учиться в СамГМУ.

«И что принципиально важно для нас, увеличился средний балл поступающих. Анализ среднего и проходного балла говорит о более высокой подготовке абитуриентов, поступающих в СамГМУ. Средний проходной балл по общему конкурсу на бюджетное обучение в этом году - 244, в прошлом году он был равен 227», — отметил ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов на встрече с трудовым коллективом. Он добавил, что во многом увеличение среднего балла связано с увеличением привлекательности СамГМУ для выпускников с высоким уровнем подготовки. Кроме того, многие из студентов имели возможность подготовиться к ЕГЭ на базе СамГМУ, обучались в базовых и опорных школах университета.

Традиционная тройка самых востребованных направлений не поменялась: «Лечебное дело», «Стоматология» и «Педиатрия». На «Лечебное дело» проходной балл по общему конкурсу в этом году составил 244, в прошлом - 222. Средний балл на эту специальность был 264 — против 254,4 в прошлом году. Увеличился проходной балл и на третье по популярности направление — «Педиатрию» - до 226, против 187 в прошлом году. Самый высокий проходной и средний балл вновь продемонстрировали стоматологи: 280 и 278 (без учета ИД) соответственно. В прошлом году - 266 и 277.

Зачислено почти на 60% больше высокобальников с баллом более 270.

Увеличилось и количество зачисленных ребят из базовых и опорных школ СамГМУ. В этом году из них продолжит обучение в университете 219 человек - почти на 15% больше.

“Мы поставили перед собой задачу повысить общий уровень подготовки поступающих к нам ребят. И уже на этом этапе приемной кампании можно сказать, что с задачей мы справились. Очевидно, что заметно вырос проходной балл, количество ребят с индивидуальным достижениями, тех, кто привык учиться и расти над собой. Приятно осознавать, что мы к этому тоже приложили руку. Многие из абитуриентов этого года пользовались нашими программами подготовки к ЕГЭ, было много выпусков базовых и опорных школ СамГМУ, которые знакомились с медициной, уже обучаясь в школе. В общем к нам пришли замечательные ребята с большим потенциалом и нам есть, что им предложить. Это очень стимулирует стремление обучать еще эффективнее, результативнее, актуальнее”, — сказал Александр Колсанов .

С этого учебного года в СамГМУ запускается новая образовательная программа программа, более адаптированная к современным требованиям практического здравоохранения, запросам самих ребят и тех учреждений, в которых уже ждут будущие кадры к себе на работу.

Программа станет ядерной с разделением на треки. Обучение будет строиться по нескольким блокам специализации: общая для всех специальностей ядерная программа и треки, исходя из выбранной специализации. Первые 2,5–3 курса студенты будут активно погружаться в профессиональную деятельность с позиции социо-гуманитарного, естественно-научного знания. После этого с учетом выбора обучающихся будет проводиться разделение на треки. Выпускники, завершившие обучение по любому треку, смогут работать в первичном звене. Сквозным во всех треках будет формирование компетенций в сфере ИТ-медицины, управления качеством медицинской помощи, бережливым технологиям.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ