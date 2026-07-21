Самара наведет порядок на островах Волги

На волжских островах Самары проверили, как организован вывоз мусора и условия для отдыхающих.

Во время объезда выяснилось, что у 22 коммерческих объектов на островах отсутствуют договоры на вывоз ТКО. В ближайшее время с владельцами турбаз и других объектов заключат соглашения, а также составят единый график вывоза отходов.

Сейчас на островах установлено более 20 контейнерных площадок. Летом эти территории посещают свыше миллиона человек, поэтому главная задача — сохранить их привлекательность для жителей Самары и гостей региона.

Также планируется усилить меры противопожарной безопасности и определить дополнительные места для сбора мусора с учетом навигации на Волге, пишет Самара-МК.