в СамГМУ в 2024 году увеличится количество бюджетных мест

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В предстоящую приемную кампанию в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России появятся дополнительные бюджетные места. Это следует из контрольных цифр приёма, опубликованных Министерством науки и высшего образования РФ.

В рамках кампании на 2024-2025 учебный год будущие студенты СамГМУ смогут претендовать на 815 бюджетных мест. Это на 32 позиции больше, чем в прошлом году. Дополнительные места открываются в сферах, которые сегодня становятся все более актуальными и популярными.

В предстоящем учебном году на 12 специалистов больше смогут обучаться по профилю “Фармация” и на 20 мест - по “Клинической психологии”.

Также в рамках Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ планируется готовить больше специалистов в области инженерии искусственного интеллекта, телемедицины и системы поддержки принятия врачебных решений. Так, впервые будет выделено 15 мест на магистратуру по профилю “Информатика и вычислительная техника”.

Также 15 мест откроется в среднем профессиональном образовании по направлению “Лечебное дело”.

Кроме того, в СамГМУ активно реализуется курс на поддержку научно-исследовательской сферы. В новом учебном году откроется 45 позиций для молодых аспирантов, которые смогут заняться исследованиями в рамках бюджетного финансирования.

«Мы отмечаем постоянный рост востребованности образования в СамГМУ, что во многом происходит благодаря активному развитию университета и воплощению концепции первого медицинского технологического университета. Наш вуз отличает уникальная инновационная и инжиниринговая инфраструктура, наличие собственной производственной площадки, современной клинической базы и многое другое. При этом важно отметить, что с ростом количества бюджетных мест в СамГМУ растет и уровень подготовленности абитуриентов, которые на них претендуют, – комментирует директор центра организации приема абитуриентов и довузовского образования, ответственный секретарь приемной комиссии СамГМУ Станислав Буракшаев. – При этом старшеклассники с высокими баллами ЕГЭ смогут не только гарантировано попасть в СамГМУ, но и с этого года смогут получить дополнительные меры поддержки университета. У самых талантливых школьников есть все возможности реализовать себя на площадке инновационного медицинского вуза страны и получить высококачественное специализированное образование».

Для надежной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в СамГМУ уже более 15 лет существуют специальные курсы довузовской подготовки. Их традиционно отличает высокий уровень подготовки, формат проведения занятий в маленьких группах, индивидуальный подход к каждому слушателю, работа с высококвалифицированными преподавателями.

Педагоги с кафедр медицинской химии, общей и молекулярной биологии, иностранных и латинского языков на лекциях и практических занятиях помогают школьникам 8-11 классов повысить уровень знаний по профильным предметам: химии, биологии и русскому языку.

Подготовка начинается уже с 8 класса и может стать отличным подспорьем для поступления на программы среднего профессионального образования в СамГМУ. Для учеников 8 классов разработана программа углубленного изучения химии и биологии.

Для учеников 9 классов действует программа подготовки к сдаче ОГЭ. Ребятам доступны консультации и лекции по русскому языку, практические занятия по химии и биологии.

Ученики 10 классов могут пройти подготовку по химии, биологии в очном формате, а также им доступны онлайн-консультации и лекции по русскому языку. Для учеников 11 классов в рамках подготовки к сдаче ЕГЭ проводятся онлайн-занятия по русскому языку и практические занятия по химии и биологии. Также ребят ждут практические занятия и онлайн-консультации по необходимым для поступления предметам. Ученикам, успешно прошедшим обучение на курсах довузовской подготовки, будут выданы сертификаты.

Узнать подробности о возможностях подготовки и предстоящей приемной кампании абитуриенты и их родители смогут на выставке для старшеклассников «Навигатор поступления», которая пройдет 18 февраля в HolidayHall. На площадке СамГМУ можно будет лично пообщаться с представителями вуза и задать все интересующие вопросы о поступлении, льготах, целевом обучении и бюджетных местах, нюансах подачи документов. Также посетителей ждут предметные лекции и мастер-классы о поступлении, подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Посетить площадку СамГМУ можно 18 февраля с 10:00 до 18:00 в HolidayHall по адресу г. Самара, ул. Алексея Толстова, 99.

Расписание выставки: https://propostuplenie.ru/navigator/samara/schedule

Регистрация: https://propostuplenie.ru/navigator/samara