На Солнце в ночь на 21 июля произошла мощная вспышка класса М

На Солнце в ночь на вторник, 21 июля, зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности — М. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики.



«21 июля в 01:25 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4493 (N05E08) зарегистрирована вспышка M3.4 продолжительностью 16 минут», — говорится в отчете на сайте института.



Специалисты добавили, что за день до этого, 20 июля, было зафиксировано еще две сильные вспышки — М2.5 и М1.1. Тогда же, в понедельник, сотрудники института отмечали, что солнечная активность в последние дни уменьшилась, но вероятность мощных вспышек остается.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 6 июля сообщили, что Солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек. По данным экспертов, группы пятен, включая крупнейшую за 10 лет область 4478, сместились в западном направлении.