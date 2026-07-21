в Самарской области назвали лучшие вакансии для старта карьеры молодежи

Для подростков и молодых специалистов первая работа часто становится не только источником дохода, но и возможностью получить первый профессиональный опыт, научиться общаться с людьми и понять, в каком направлении развиваться дальше. В Самарской области представлены вакансии в разных сферах — от промоакций и фотографии до продаж и флористики. Специалисты Авито Работы подготовили подборку актуальных предложений, где готовы рассматривать кандидатов без большого опыта и обучать на месте.

Открывает подборку вакансия промоутера. Такая работа может подойти подросткам от 14 лет и студентам, которые хотят начать с понятных задач, свободного графика и ежедневной оплаты. Сотруднику предстоит разносить листовки по почтовым ящикам в своем районе и выполнять маршрут рядом с домом. Опыт не требуется: для работы нужны смартфон, честность, трудолюбие и желание зарабатывать. Среди условий — занятость от двух часов в день, возможность работать вместе с другом или подругой, ежедневная оплата на карту, бонусы за приглашение друзей и поддержка во время работы. Предлагаемая заработная плата — от 1 500 до 4 500 ₽ сдельно на руки.

Продолжает подборку вакансия фотографа в детском парке. Это предложение может быть интересно тем, кто хочет развиваться в фотографии, продажах и коммуникации с людьми. Сотруднику предстоит фотографировать детей и родителей во время игр и отдыха, печатать снимки и продавать фотосувениры. Работодатель готов рассматривать кандидатов от 14 лет и без опыта: предусмотрены обучение, поддержка наставника, дружная команда и возможность карьерного роста. График гибкий — от двух до шести дней в неделю, поэтому работу можно совмещать с учебой или другими делами. Предлагаемая заработная плата — от 35 000 до 45 000 ₽ на руки.

Завершает подборку вакансия продавца цветов. Такая позиция может подойти студентам и подросткам старшего возраста, которые хотят получить первый опыт в продажах, научиться общаться с клиентами и попробовать себя в сфере флористики. Сотруднику предстоит принимать товар, встречать гостей, консультировать по ассортименту, оформлять цветы, поддерживать порядок в салоне и вести учет продаж. Опыт не требуется: новичков готовы обучать за счет компании. Среди условий — ежедневные выплаты, оклад и процент с продаж, гибкий график, дружелюбный коллектив и карьерный рост до старшего флориста или управляющего. Предлагаемая заработная плата — от 25 000 ₽ на руки.