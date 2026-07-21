В Самаре родным погибшего красноармейца вручили его солдатский медальон

18 июля в областной столице в торжественной обстановке состоялась церемония передачи солдатского медальона семье красноармейца Ильи Степановича Беляева, который более 85 лет числился пропавшим без вести. Александру Шалухину, внучатому племяннику героя, был передан личный опознавательный знак его предка. В церемонии приняли участие заместитель главы города Самара Сергей Карасев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Илья Ингман, заместитель командира поискового отряда «Победа» Евгений Муравлев и участник поискового отряда «Победа» Елена Алешина.

«Сегодня мы присутствуем на знаковом событии, поскольку вручение медальона семье павшего воина не только дань памяти, но и восстановление исторической справедливости, это знак того, что подвиги наших солдат не забыты и наша благодарность им остается неизменной, – сказал заместитель главы города Самары Сергей Карасев. – Илья Степанович Беляев, чьи останки были найдены поисковиками, погиб во время Ржевской наступательной операции. Она была апогеем Великой Отечественной войны, потери Красной армии составили более миллиона солдат и офицеров. Благодаря неимоверным усилиям красноармейцев, всего советского народа удалось «срезать» Ржевско-Вяземский выступ, откуда враги могли напрямую наступать на Москву, и Ржев был освобожден».

В июне 2026 года поисковики московского отряда «Победа» на месте деревни Нижнее Пронино Ржевского района Тверской области нашли захоронение 34 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в ходе январского наступления 1942 года. Волонтеры обнаружили 8 капсул солдатских медальонов – небольших пеналов, в которых во время войны красноармейцы хранили бумажные вкладыши со своими данными – фамилией, именем, отчеством, годом и местом рождения, воинским званием и местом призыва, информацией о семье и группе крови.

Один из них принадлежал Илье Степановичу Беляеву 1908 года рождения, уроженцу села Шелехметь Куйбышевской области. Его призвали в апреле 1941 года и с августа того же года он числился пропавшим без вести. В семье Беляевых трое сыновей ушли на фронт и никто из них не вернулся домой. В семье хранится фото Ильи Степановича, а также похоронка, которую его жена получила от военкомата.

«Для команды Сбера очень ценно поддерживать инициативы, которые помогают семьям сохранить память о своих близких, солдатах Великой Отечественной войны. Вот уже почти 15 лет наши волонтёры вместе с поисковым отрядом «Победа» проходят километры по лесам и полям, чтобы вернуть героев из небытия. Передача солдатского медальона Ильи Беляева его внучатому племяннику стала живым символом того, что связь поколений нерушима, а наш общий долг перед павшими — хранить их имена», – подчеркнул заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Илья Ингман.

Теперь благодаря поисковикам ещё один боец перестал быть без вести пропавшим – его имя вернулось из небытия, а семья смогла узнать его судьбу.

«Семья моей мамы очень долго разыскивала своих родственников, двое из которых числились пропавшими без вести. Сейчас меня и всю нашу семью переполняет гордость и благодарность поисковикам и архивариусам, которые сумели через столько десятилетий выйти на нас и рассказать, что стало с Ильей Степановичем. В нашей семье чтут традиции, а все документы оцифрованы. Для нас важно рассказать детям, что их предки отдали жизнь, защищая свою страну», - поделился внучатый племянник бойца Александр Шалухин.

Отметим, что отряд «Победа» с 2001 года поднял более 5000 бойцов и командиров Красной Армии, команде поисковиков удалось установить 244 имени.