Самарцев приглашают в путешествие на «День народных ремёсел»

Эти выходные — отличная возможность отправиться в увлекательное путешествие на электричках в уникальный «Этнопарк Дружбы Народов».

26 июля в этнопарке пройдет праздник «День народных ремесел «НАШИ КОРНИ», приуроченный к Году Единства народов России.

В программе мероприятия:

10:00 – 18:00 — мини-экскурсии по национальным подворьям

11:00 – 17:00 — мастер-классы по росписи по дереву, валянию шерсти, выжиганию, вышивке, чеканке и гончарному делу.

Добраться до этнопарка (остановочный пункт Парк Дружбы Народов) можно на пригородных поездах АО «Самарская ППК» по следующим маршрутам:

Смышляевка — Сызрань-1

Мирная — Новокуйбышевская

Тольятти — Новокуйбышевская