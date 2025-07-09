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В СамГМУ стобалльникам выплатят по 50 тыс. рублей за предмет

9 июля 2025 09:23
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В СамГМУ стобалльникам выплатят по 50 тыс. рублей за предмет

В 2025 году студентам, поступившим в Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ), будут выплачивать по 50 тыс. рублей за каждый предмет, по которому они набрали 100 баллов на ЕГЭ. Таким образом, каждый студент-стобалльник, поступивший в СамГМУ в 2025 году, сможет получить до 150 тыс. рублей за три максимальных результата. Единовременные выплаты студенты получат в конце 2025 года.

Помимо этого сохранятся меры поддержки для студентов, набравших на ЕГЭ более 270 баллов. Ежемесячно в первый год обучения они будут получать стипендию в размере 10 тыс. рублей. При необходимости им также гарантировано проживание в общежитии.

«В нашем университете с прошлого года запущены новые образовательные программы специалитета, которые позволяют сделать обучение максимально конкурентоспособным и современным для мотивированных ребят, – рассказал ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов. – В этом году мы вновь планируем принять рекордное количество абитуриентов на программы высшего и среднего профессионального образования. На данный момент число стобалльников, подавших документы в СамГМУ, уже в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Наши программы предполагают высокий уровень подготовки и мы решили ввести дополнительные меры поддержки сильных ребят, чтобы мотивировать их на новые достижения».

Абитуриенты могут подать документы на поступление разными способами: посетив приемную комиссию лично по адресу ул. Гагарина, 18,  на портале Госуслуг, а также через отделения почтовой связи.

Подробности о поступлении можно узнать на сайте СамГМУ https://samsmu.ru/entrants/vo/, а также на priem.samsmu.ru.

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