В Самарскую область с рабочей поездкой прибыл министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

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Глава Минобрнауки и руководитель 63-го региона Вячеслав Федорищев посетили Самарский университет им. Королева. Здесь работает Передовая инженерная школа «Интегрированные технологии в создании аэрокосмической техники».



Деятельность Передовой инженерной школы в области подготовки кадров и проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ учитывает запросы ключевых индустриальных партнеров - РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «Авиакор».



Вячеслав Федорищев и Валерий Фальков обсудили организацию научно-производственных объединений при университетах.



- Они оптимально подойдут для тех университетов, где умеют работать с идеями и превращать их в технологии, - заявил Валерий Фальков.



Также обсуждалось участие предприятий и вузов Самарской области в новом нацпроекте «Новые материалы и химия» и его отдельной федеральной подпрограмме «Передовые наукоемкие технологии. Опережающая подготовка кадров».

Фото: скриншот видео СОВА