В Самарском университете создается инжиниринговый центр для разработки перспективных газотурбинных двигателей

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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва создаст инжиниринговый центр, который займется разработками в области перспективного газотурбинного двигателестроения, развитием цифровых интеллектуальных технологий и инноваций в сфере машиностроения и энергетики. На создание и развитие центра из федерального бюджета выделено свыше 222 млн рублей.

"Наш университет вошел в число 11 вузов-победителей открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета для создания и развития инжиниринговых центров. Наша победа стала возможной благодаря слаженной работе с коллективом НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" и личной поддержке нашего проекта со стороны Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова.

Инжиниринговый центр Самарского университета им. Королёва будет развиваться в тесном взаимодействии с нашим стратегическим партнером – ПАО "ОДК-Кузнецов", а реализуемые здесь проекты станут одним из ключевых элементов исследовательской программы развития НОЦ "Инженерия будущего" в части технологических и образовательных проектов платформы “Двигателестроение”.

В числе приоритетных направлений деятельности будущего центра - разработка цифровых интеллектуальных технологий для машиностроения, создание "цифровых двойников" и готовых образцов перспективных газотурбинных двигателей и установок, развитие аддитивных технологий и промышленной робототехники, подготовка и переподготовка специалистов высокого уровня для двигателестроительных предприятий России", - рассказал ректор Самарского университета Владимир Богатырев.

По словам исполнительного директора Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) Самарского университета Виталия Смелова, инжиниринговый центр должен стать одним из лидирующих научно-образовательных центров создания прорывных технологий, в том числе комплексных, мультидисциплинарных и кросс-отраслевых, в сфере двигателестроения и машиностроения.

"Мы должны достичь передовых позиций в мире по части разработки новых моделей, методов проектирования и производства, базирующихся на аддитивных технологиях, которые позволят сократить сроки создания двигателей в 2-3 раза по сравнению с технологиями, используемыми сейчас мировыми производителями", - подчеркнул исполнительный директор ИДЭУ.

Ускорить проектирование и производство новых конкурентоспособных двигателей и энергетических установок планируется за счет применения цифровых сопряженных двойников разрабатываемых изделий и технологий их производства, использования промышленного интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of Things) и аддитивных технологий. Для отработки заданных характеристик изделий в университете будет создан виртуальный испытательный полигон, передает пресс-служба Самарского университета.