В Самарском университете увеличили число бюджетных мест по IT-направлениям

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Приемная кампания в самарских вузах стартует 20 июня и продлится в течение месяца. Количество бюджетных мест в российских университетах и академиях в этом году увеличили. При этом 73% из них отдается региональным вузам.

В Самарском университете, соответственно, также выросло количество бюджетных мест – до 3229. Основной прирост произошел по IT-направлениям.

«Это наиболее перспективные, наиболее интересные направления, - рассказал в прямом эфире из ЦУР Самарской области ректор Самарского университета им. Королёва Владимир Богатырёв. - Именно по этим направлениям мы наблюдаем наибольший конкурс в последние годы. Именно там создаются новые образовательные программы. В частности, по бакалавриату в этом году у нас будет новая образовательная программа «Искусственный интеллект и компьютерные науки», в магистратуре сразу несколько новых образовательных программ. Это «Системы искусственного интеллекта», «Искусственный интеллект в двигателестроении» и очень модное сейчас направление – изучение Big data, или по-русски наука о больших данных. Новые программы по IT-направлениям создаются с привлечением индустриальных партнеров, когда представители компаний приходят в университет и говорят, что нужны специалисты с теми или иными компетенциями. Мы прислушиваемся, совершенствуем существующие образовательные программы или создаем новые. Такая сменяемость есть только в IT-направлениях, потому что именно в этой сфере все постоянно меняется».

Кроме этого, в вузе открывается направление по подготовке учителей китайского языка. Это очень востребованная сейчас специальность.

Всего на бюджет в этом году смогут поступить 64% выпускников российских школ. Для них выделено 588 044 места в вузах страны.

«Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение, - отметил заместитель председателя gравительства РФ Дмитрий Чернышенко. - С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек. На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тыс. мест. Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 тыс. и 54,7 тыс. мест соответственно».

В этом году абитуриенты смогут подать документы в вуз тремя способами – лично, по почте и в электронной форме через сайт университета или суперсервис «Поступление в вуз онлайн». К суперсервису подключено 974 вуза.

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