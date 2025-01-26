В Самарском университете открыли комнату матери и ребенка

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В субботу, 25 января, на площадке Самарского университета им. Королева состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню российского студенчества.

Здесь состоялась встреча представителей федеральной и региональной власти со студентами и молодыми студенческими семьями, где рассматривались конкретные меры социальной поддержки, реализуемые как на федеральном и региональном уровнях, так и самим университетом.



В этот же день в университете была открыта комната матери и ребенка в рамках всероссийского проекта Минобрнауки России "Помоги маме учиться". Это пространство предназначено для студенческих семей, а также для молодых преподавателей и сотрудников с детьми в возрасте от 3 месяцев до 7 лет, пишет Сова.

Комната матери и ребенка расположена на первом этаже учебного корпуса № 3 на Московском шоссе, 34, вблизи с учебными и научными корпусами, общежитиями, а также рядом с советом обучающихся, спорткомплексом и бассейном. Она представляет собой специально оборудованное помещение, разделенное на 5 зон: зоны для кормления, для игры, для гигиенических процедур, туалет и холл.



Здесь созданы все условия для комфортного кормления малыша и проведения всех необходимых действий, а также возможности занять старшего ребенка, пока мама или папа заняты с младшим.



К примеру, в комнате есть санитарный узел, где можно принять душ, здесь есть кулер с питьевой водой, пеленальная доска и стол, оборудование для подготовки детского питания, в том числе холодильник, микроволновая печь, мебель, включая кресло для кормления и письменный стол. Также в комнате есть запас гигиенических салфеток, памперсов, пеленок. Для детей от 6 месяцев есть стульчик для кормления и манеж.



Все эти условия призваны обеспечить процесс непрерывного обучения для студентов, а также возможность преподавания для молодых преподавателей.



Также в комнате матери и ребенка в свободное от посещений время можно проводить индивидуальные консультации, например по грудному вскармливанию, поддержке материнства и т. д.



Как отметила Марина Сидухина, в Самарском университете им. Королёва создаются самые благоприятные условия для студентов и преподавателей, которые планируют завести детей и совмещать семью с учебой и работой:

- Очень важно, что запросы по наполнению комнаты матери и ребенка шли от студентов, и я очень рада, что они учтены и что такие комнаты появляются в учебных заведениях региона.