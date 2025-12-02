В Самарском политехе создают оригинальную цифровую платформу для онлайн-обучения музыке

Магистрант института автоматики и информационных технологий Самарского политеха, руководитель компании «Созвучно» Матвей Степанов победил в конкурсе «Старт-1» Фонда содействия инновациям и получил грант в размере пяти миллионов рублей на разработку интерактивного пространства для проведения онлайн-занятий музыкой. Руководитель проекта – заведующий кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами» Сергей Сусарев. В команду разработчиков также входят студенты института автоматики и информационных технологий Егор Овчинников, Арсений Федоров, Евгений Кайзеров.

Сегодня на рынке онлайн-образования ощущается недостаток удобных, технически адаптированных решений для музыкальной педагогики. Обычные видеосервисы более ориентированы на речь, они искажают звук инструментов – шумоподавление «съедает» ноты, временная задержка не позволяет играть синхронно. Кроме этого, у известных сервисов нет функций, необходимых музыкальным педагогам — метронома, совместного плеера, нормальной записи и поддержки аудиоинтерфейсов.

Политеховцы решили создать цифровую среду для музыкантов, которая будет лишена подобных недостатков. Новая платформа предполагает комплекс синхронизированных инструментов – интерактивную нотную доску, качественную видеосвязь, синхронный аудиоплеер и метроном, что позволит проводить полноценные индивидуальные и групповые занятия. Потенциальными пользователями могут стать музыкальные школы, репетиторы, EdTech-компании и образовательные платформы.

Разработчики считают, что создание нового продукта изменит подход к дистанционному музыкальному образованию. Платформа рассчитана на проведение более 390 000 уроков ежегодно.

«Наша ключевая задача – обеспечить такой уровень тактовой синхронности, чтобы ученик и преподаватель в разных городах чувствовали себя реальными участниками одного музыкального процесса, а не просто собеседниками по видеосвязи, - говорит Матвей Степанов. - Мы фокусируемся на устранении рассинхронизации аудио и видео, обеспечении чистой передачи звука. Это важно для разбора тонкостей исполнения музыкальных произведений. Мы хотим сделать технологию «невидимой», чтобы платформа была не препятствием, а естественным и удобным пространством, в котором вся энергия уходит на творчество и обучение».

В планах политеховцев – протестировать и внедрить рабочий прототип сервиса. Для тестирования разработки студенты намерены привлечь не менее 4000 учеников и 1000 преподавателей.

Фото пресс-службы Самарского политеха.