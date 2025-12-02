В Самарском политехе создают оригинальную цифровую платформу для онлайн-обучения музыке

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском политехе создают оригинальную цифровую платформу для онлайн-обучения музыке

179
В Самарском политехе создают оригинальную цифровую платформу для онлайн-обучения музыке

Магистрант института автоматики и информационных технологий Самарского политеха, руководитель компании «Созвучно» Матвей Степанов победил в конкурсе «Старт-1» Фонда содействия инновациям и получил грант в размере пяти миллионов рублей на разработку интерактивного пространства для проведения онлайн-занятий музыкой. Руководитель проекта – заведующий кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами» Сергей Сусарев. В команду разработчиков также входят студенты института автоматики и информационных технологий Егор Овчинников, Арсений Федоров, Евгений Кайзеров.

Сегодня на рынке онлайн-образования ощущается недостаток удобных, технически адаптированных решений для музыкальной педагогики. Обычные видеосервисы более ориентированы на речь, они искажают звук инструментов – шумоподавление «съедает» ноты, временная задержка не позволяет играть синхронно. Кроме этого, у известных сервисов нет функций, необходимых музыкальным педагогам — метронома, совместного плеера, нормальной записи и поддержки аудиоинтерфейсов. 

Политеховцы решили создать цифровую среду для музыкантов, которая будет лишена подобных недостатков. Новая платформа предполагает комплекс синхронизированных инструментов – интерактивную нотную доску, качественную видеосвязь, синхронный аудиоплеер и метроном, что позволит проводить полноценные индивидуальные и групповые занятия. Потенциальными пользователями могут стать музыкальные школы, репетиторы, EdTech-компании и образовательные платформы.

Разработчики считают, что создание нового продукта изменит подход к дистанционному музыкальному образованию. Платформа рассчитана на проведение более 390 000 уроков ежегодно.

«Наша ключевая задача – обеспечить такой уровень тактовой синхронности, чтобы ученик и преподаватель в разных городах чувствовали себя реальными участниками одного музыкального процесса, а не просто собеседниками по видеосвязи, - говорит Матвей Степанов. - Мы фокусируемся на устранении рассинхронизации аудио и видео,  обеспечении чистой передачи звука. Это важно для разбора тонкостей исполнения музыкальных произведений. Мы хотим сделать технологию «невидимой», чтобы платформа была не препятствием, а естественным и удобным пространством, в котором вся энергия уходит на творчество и обучение».

В планах политеховцев – протестировать и внедрить рабочий прототип сервиса. Для тестирования разработки студенты намерены привлечь не менее 4000 учеников и 1000 преподавателей.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
262
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
2 декабря 2025  11:59
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
217
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
2 декабря 2025  10:52
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
355
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
2 декабря 2025  10:33
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
273
Владимир Чичев:
2 декабря 2025  09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
218
Весь список