В Самарском политехе создали мастер-модель памятника Валерию Грушину

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Новую скульптурную композицию памяти Валерия Грушина решено установить в Бардовском сквере Новокуйбышевска, рядом с домом, где в середине прошлого века жила его семья. По задумке московского архитектора Константина Прейса арт-объект символизирует героический подвиг Валерия Грушина – в августе 1967 года молодой человек ценой своей жизни спас детей, утопающих в реке Уда Иркутской области.

Реализовать творческую идею автору помогла команда центра литейных технологий Самарского политеха под руководством декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина. За 20 дней с применением аддитивных технологий специалисты изготовили мастер-модель памятника. Над проектом трудились ведущий инженер центра Антон Баринов, инженер Дмитрий Соломатин и магистранты Константин Денисов и Владимир Константинов.

– Сначала скульптурную композицию необходимо изготовить в уменьшенном масштабе и, как говорят скульпторы, в «мягком» материале: в пластилине или в гипсе, – поясняет Никитин. – В данном случае нам нужно было не только разработать модель объекта, но и сделать так, чтобы его элементы после презентации и утверждения послужили основой для создания изделия в тех материалах и тех размерах, которые задумал автор. Аддитивные технологии позволяют намного ускорить этот процесс.

Константин Прейс предложил объединить в памятнике несколько материалов. Фигуры людей будут отлиты из алюминия, остальные элементы выполнят из контрастных по цветам фактурам песчаника и бетона. Заявленные реальные размеры объекта таковы: высота скульптуры Валерия Грушина – 2 м, максимальная высота – 5 м, максимальная длина в горизонте – около 6 м. Политеховцы создали все элементы композиции в масштабе 1:5. Мастер-модель получилась сборная – для удобства транспортировки составные части можно разъединить.

– Следующим нашим шагом было непосредственное изготовление элементов в натуральную величину, а также сборка композиции, – дополняет Константин Никитин. – Нам предоставили цифровую математическую модель объекта, на основании которой мы разработали конструкцию креплений элементов между собой и создали управляющую программу для 3D-печати. После распечатки все составные части проверили на сборку-разборку, покрыли специальным грунтовым составом и финишной краской.

Напомним, в прошлом году исполнилось 55 лет со дня гибели Валерия Грушина, чье имя носит широко известный в мире фестиваль бардовской песни, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Фото: пресс-служба СамГТУ