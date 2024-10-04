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В Самарском политехе разработали отечественный аналог ПО для сооружений биологической очистки сточных вод

4 октября 2024 11:21
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В Самарском политехе разработали отечественный аналог ПО для сооружений биологической очистки сточных вод

Коллектив разработчиков под руководством профессора кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Самарского политеха Сергея Степанова создал программный продукт, который позволит автоматически рассчитывать качество очищенных сточных вод. Аналогов в России нет, а зарубежное программное обеспечение (ПО) требует длительного обучения технологов перед началом работы.


 Разработка предназначена для водоканалов и промышленных предприятий, эксплуатирующих сооружения биологической очистки сточных вод. Она представляет собой новую динамическую математическую модель процессов очистки сточных вод в специальных резервуарах – аэротенках.


 – Мы использовали широко применяемую в мировой практике модель процессов биологической очистки с активным илом ASM-2d и методику ВОДГЕО/CамГТУ, основанную на фундаментальных закономерностях ферментативной кинетики, – говорит Сергей Степанов.


 Программа, которая позволяет автоматизировать выполняемые расчеты, написана на языке Python. Перед началом работы на каждом объекте требуется адаптация ПО к составу сточных вод. Программа устанавливается на компьютер пользователя, работающего в локальной сети предприятия, и получает значения от уже имеющихся приборов учета и электронных баз данных. При получении новых показателей (расход, концентрации загрязнений, изменение технологических параметров и т.д.) проводится оценка качества очищенной воды. Если полученные данные превышают нормативные, выдается рекомендация по изменению управляющих технологических параметров.


 – Разработка решает проблему нехватки квалифицированных технологов биологической очистки сточных вод и их недостаточной компетенции при эксплуатации сооружений после реконструкции, – рассказывает Сергей Степанов. – Обучение работе с нашим ПО займет всего 2-3 дня, в отличие от зарубежных аналогов – громоздких программ, предусматривающих моделирование почти всех известных технологий очистки сточных вод. Мы предлагаем для каждого предприятия свою модель технологической схемы, проводим ее верификацию на сооружениях заказчика и даем рекомендации.


 Кроме того, предлагаемое решение экономически эффективно. Оно позволит снизить себестоимость очистки за счет сокращения затрат электроэнергии на подачу воздуха в аэротенки, уменьшения расхода реагента для удаления фосфора и платежей за загрязнение окружающей среды.
 ПО уже установлено на городских очистных канализационных сооружениях Самары и работает в тестовом режиме. На текущий год перед коллективом стоит задача автоматизировать сбор исходных данных. В дальнейшем планируется предложить установку ПО на другие очистные сооружения, в первую очередь, эксплуатируемые РКС.


 Разработка была поддержана грантом по программе «Старт-1», реализуемой Фондом содействия инновациям. В сентябре программа была представлена на международной выставке «Экватэк».

В состав команды разработчиков, кроме Степанова, вошли доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Политеха Павел Авдеенков, технолог московского ООО «Архитектура водных технологий» Оксана Харькина и программист самарского ООО «ЭкоСмарт» Максим Лазунин.

 

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