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В Самарском политехе разработали новую конструкцию фрезерного станка с ЧПУ

22 апреля 2025 15:47
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По словам специалистов, отечественное производство фрезерных станков покрывает менее 25 процентов потребностей российского рынка.

Студенты кафедры «Технология машиностроения, станки и инструменты» совместно с инженерами центра прототипирования и реверсивного инжиниринга «Идея» Самарского политеха и компанией «Прикладная механика» представили оригинальную разработку настольного фрезерного станка, который предназначен для высокоскоростной и точной обработки различных материалов (дерево, фанера, полистирол, искусственный камень, акриловое стекло, мягкие металлы).

Конкурентоспособное оборудование для малого и среднего бизнеса команда Политеха решила создать в связи с сокращением импорта иностранных фрезерных станков. Задача добиться технологического суверенитета в сферах, которые обеспечивают устойчивость экономики, поставлена Президентом Владимиром Путиным. В Самарской области Правительство региона работает над созданием благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддерживает кадровые проекты и изобретательские инициативы. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчёркивал, что развитие промышленного сектора – один из ключевых аспектов развития региона, особенно в условиях экономических трудностей и ухода иностранных компаний с российского рынка.

По словам специалистов, отечественное производство фрезерных станков покрывает менее 25 процентов потребностей российского рынка. Так что подобные изделия довольно востребованы. Главная особенность разработки Самарского политеха – относительная лёгкость конструкции при сохранении высоких прочностных характеристик, а также отсутствие вибраций при работе станка.

Сначала политеховцы создали математическую модель оригинального механизма, рассчитали нагрузки, которые испытывают детали станка во время работы, сымитировали возможные деформации устройства. После тщательных расчётов был изготовлен действующий образец изделия. Его станина выполнена из толстостенного металла, в наиболее уязвимых для деформации местах установлены дополнительные рёбра жёсткости, которые, с одной стороны, делают конструкцию надёжной и долговечной, с другой - максимально облегчают её. Такой станок при механических и температурных воздействиях будет работать с минимальной вибрацией, тем самым обеспечивая точность обработки изделий.

В составе команды разработчиков – студенты третьего курса Андрей Доронин, Владимир Пилипенко, РаильСубеев, аспирант Роман Ладягин под руководством кандидата технических наук Альберта Галлямова.

«Мы рассчитали оптимальную конструкцию, – говорит Альберт Галлямов, – подобрали необходимую толщину металла, определили места сварки и методы крепления. У нас получилось сделать устройство более лёгкое и универсальное, чем существующие аналоги. При этом уменьшилась его себестоимость и увеличилась мобильность».

Фрезерный станок оснащён числовым программным управлением (ЧПУ), при котором процесс обработки деталей автоматизируется за счёт использования заранее написанного алгоритма. Устройство само, без участия оператора перемещает инструмент в соответствии с заданными координатами, регулирует скорость его вращения, выполняет другие операции. Станок управляется с помощью выносного пульта с флеш-картой.

«Наше оборудование предназначено, в том числе, и для образовательных целей, – объясняет Альберт Галлямов. – На нём студенты могут осваивать компетенции технологов и операторов станков. Предполагаем, что наша разработка будет востребована многими учебными заведениями».

На создание станка политеховцы получили грант Инновационного фонда Самарской области в размере одного миллиона рублей.

 

Фото: пресс-служба Самарского политеха

Теги: Самара

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