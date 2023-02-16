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В Самарском политехе пройдет концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества

16 февраля 2023 10:14
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в Самарском политехе пройдет концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества

Программа включает в себя несколько мероприятий. Все начнется с вернисажа выставки «Моя Россия», где будут представлены более пятидесяти работ студентов факультета архитектуры и дизайна, а также учащихся лицея Самарского политеха. Ребята в разных стилях изобразительного искусства воплотили три темы: «Наши воины», «Наш дом», «Волжское казачество». По замыслу организаторов, после концерта лучшие работы будут направлены в качестве подарков нашим бойцам в зону СВО.
 
 Во время основной концертной программы прозвучат патриотические стихотворения, литературно-музыкальные композиции, песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева и других. Участниками концерта станут творческие коллективы Политеха и Самарского казачьего кадетского корпуса. Специальный гость - государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки».

Главный режиссер концерта - Михаил Нейштадт. Он выпускник теплоэнергетического факультета Политеха 1984 года, руководитель легендарного СТЭМа «Куполин», который в 1986 году занял первое место на Всесоюзном фестивале студенческих театров эстрадных миниатюр. Впоследствии Нейштадт окончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), много лет занимался постановками массовых праздников. Кстати, прошедший в апреле 2022 года гала-концерт Самарской студвесны на Волге, в котором вузы региона показали лучшие номера, также поставил Михаил Нейштадт.
 
 А еще ко Дню защитника Отечества Самарский политех выпустит сборник стихотворений, посвященных российским бойцам - участникам СВО. Автор стихов - начинающая поэтесса из Белгорода Татьяна Витязь. Книга проиллюстрирована рисунками второклассников самарской школы №148. Идея книжного издания принадлежит сотрудникам информационно-ресурсного центра университета, которые отредактировали, сверстали и подготовили сборник к печати. Планируется, что книга выйдет тиражом более 100 экземпляров. Она будет распространяться в зоне боевых действий и в госпиталях.

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