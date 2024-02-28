В Самарском политехе появились бюджетные места на новых направлениях бакалавриата

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В 2024 году два новых направления подготовки бакалавриата в Самарском политехе – 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» и 33.05.01«Фармация» – получили по 15 бюджетных мест.

«Ландшафтная архитектура» существует на кафедре «Дизайн» второй год. Сейчас на этом направлении обучается 18 человек. Функционал будущих специалистов включает анализ мирового опыта в планировании ландшафтных компонентов городской среды, изучение современных технологий в области реализации и обслуживания элементов благоустройства городской среды, выявление различных проблем территорий и разработка мер по их устранению. Выпускники будут востребованы в проектных организациях, ландшафтных фирмах и архитектурных бюро, занимающихся благоустройством городской среды.

– Ландшафтный архитектор – это, прежде всего, технически грамотный профессионал в ландшафтном планировании, – говорит доцент кафедры «Дизайн» Елена Темникова. – Ландшафтная архитектура подразумевает проектирование парков на градостроительном уровне, создание урбанистических садов на эксплуатируемых кровлях города, разработку сложных инженерных решений, соответствующих сложившейся архитектурной среде. Это направление стало востребовано из-за изменившегося менталитета людей в нашей стране. Мы стали больше путешествовать, благодаря чему появилась насмотренность. Стало понятно, что для успешного и гармоничного существования и развития человека необходимо менять окружающую среду, и это не только дизайн интерьера, но и качественная ландшафтная архитектура. На сегодняшний день городской среде уделяется особое внимание: города буквально меняют свое «лицо», обновляя благоустройство и ландшафтные компоненты.

По словам доцента, уровень полученных знаний позволит выпускникам комплексно проектировать ландшафтные объекты самого разного масштаба и назначения: от общественных городских пространств до камерных частных садов с учетом контекста, истории и сценария эксплуатации места проектирования.

Два года назад Самарский политех получил лицензию на образовательную деятельность по направлению «Фармация», а в этом году состоится первый набор. Пятнадцать студентов смогут обучаться на бюджетной основе.

Новая программа нацелена на подготовку провизоров-менеджеров, управляющих фармацевтическим производством. Учебный план разрабатывался специалистами института инженерно-экономического и гуманитарного образования совместно с индустриальным партнером вуза – компанией «Озон Фармацевтика», производственные мощности которой расположены в Самарской области.

– Новое направление – конкретное, производственное, – говорит и.о. завкафедрой «Экономика и управление организацией» Юлия Первова. – С одной стороны, оно учитывает сильные позиции вуза в химии, а с другой – в менеджменте и экономике. Новые специалисты будут уникальными. Они научатся не только разрабатывать лекарственные препараты, но и станут управленцами. Эти люди будут возглавлять фармацевтическую отрасль и задавать вектор ее развития. Сегодня, когда особенно важен технологический суверенитет России, наши специалисты будут пользоваться большим спросом.

Впервые получили бюджетные места и несколько направлений бакалавриата в филиалах. Так, в филиале СамГТУ в Белебее было выделено 10 мест на направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии», а в филиале в Новокуйбышевске – 10 мест на направление 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника».