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В Самарском политехе отдали дань уважения воинам-интернационалистам

15 февраля 2022 16:38
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Возле седьмого корпуса открыли памятник студентам, погибшим в Афганистане.

15 февраля в Самарском государственном техническом университете (СамГТУ, Самарский политех) прошла торжественная церемония открытия мемориального комплекса, приуроченная к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В войне, длившейся 10 лет, участвовало более 60 студентов Куйбышевского политехнического института. Имена четырех из них – погибших в боях – теперь увековечены на скульптурной композиции.

Отдать дань уважения и почтить память воинов-интернационалистов на площадке возле седьмого корпуса вуза собрались студенты военного учебного центра вуза и курсанты военно-патриотического клуба «Тайфун». В церемонии приняли участие ректор Самарского политеха Дмитрий Быков, председатель регионального отделения ДОСААФ России Самарской области Александр Чернышев, руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Мастерков и депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин, а также ветераны вооруженного конфликта в Афганистане.

– На войну в Афганистане уходили студенты Политеха, и не все из них вернулись домой, – открывая встречу, сказал Дмитрий Быков. – Это были героические ребята, которые верили в необходимость выполнения интернационального долга. У страны, которая не помнит своих героев, нет будущего. Мы же – помним и гордимся!

Новый мемориальный комплекс выстроен вокруг памятного камня, установленного напротив седьмого корпуса в 1989 году по инициативе создателя организации воинов-интернационалистов Куйбышевского политехнического института имени В.В. Куйбышева (КПтИ) «Шурави» Виктора Купреева.

Скульптурную композицию изготовили в центре литейных технологий Самарского политеха под руководством декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина. Автор концепции – ведущий инженер центра литейных технологий, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Князев. Специалистам пришлось освоить технологию статуарного литья, которая включала четыре основных этапа: реверс-инжиниринг, 3D-печать, литье в формы из холодно-твердеющих смесей, литье по комбинированным разовым моделям.

– Мы впервые проводили 3D-сканирование крупногабаритного объекта в полевых условиях. Это необходимо, чтобы все элементы композиции гармонично сочетались между собой по размеру, – рассказал Константин Никитин. – Кроме этого, мы впервые соединяли литые элементы с помощью электро-дуговой сварки медным расходуемым электродом, передает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:  пресс-служба СамГТУ

 

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