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В самарском ПИАШ готовят к производству линейку малоразмерных аэрокосмических двигателей

20 марта 2025 11:12
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В самарском ПИАШ готовят к производству линейку малоразмерных аэрокосмических двигателей

Проект Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва включает в себя газотурбинный, поршневой, ракетный двигатели и газодинамический подшипник

Подготовить к серийному производству и передать индустриальным партнерам линейку малоразмерных авиационных и ракетных двигателей и компонентов для них – такую цель поставили в Передовой инженерной аэрокосмической школе (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва.

Комплексный проект, который реализуется в ПИАШ, объединил четыре разработки Института двигателей и энергетических установок, вышедших на этап прикладных НИОКР. Это малоразмерный газотурбинный двигатель МГТД-20 "Колибри" тягой 20 кгс, одноцилиндровый поршневой авиационный двигатель АПД-5 мощностью в 5 л.с., жидкостный ракетный двигатель малой тяги ЖРД МТ и лепестковый газодинамический подшипник для перспективного газотурбинного двигателя тягой 150 кгс.

Как пояснил заместитель ректора, директор Передовой инженерной аэрокосмической школы Иван Ткаченко, в комплексный проект были включены такие изделия, макеты-демонстраторы и опытные образцы которых могут быть изготовлены и испытаны непосредственно в университете.

"Мы сосредоточились на создании малоразмерных двигателей для аэрокосмической техники, поскольку Самарский университет им. Королёва располагает не только всеми компетенциями для их проектирования, но и производственной базой для изготовления образцов-демонстраторов, а также для испытания и доводки опытных образцов. В стране ощущается острая необходимость в отечественных малоразмерных авиадвигателях и энергоустановках, и наши разработки позволят индустриальным партнерам развернуть их серийное производство. Это, без сомнения, укрепит технологический суверенитет России", – подчеркнул Иван Ткаченко.

За время работы над комплексным проектом уровень технической готовности изделий (TRL) поднялся от 3-4 до 6. 

Фото: Олеся Орина 

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