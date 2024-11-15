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В Самарском бизнес-инкубаторе прошла выставка лучших разработок студентов средних специальных учебных заведений

15 ноября 2024 22:21
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Цель проведения мероприятия - содействие профессиональной ориентации, воспитанию и развитию интереса молодежи путем вовлечения в научно-техническое творчество.

В четверг, 14 ноября, на площадке муниципального казенного учреждения «Самарский бизнес-инкубатор» прошла II выставка научно-технического творчества детей и молодежи «#ДВИЖ_ИН_САМ». На ней можно было познакомиться с лучшими работами студентов колледжей и техникумов среднего профессионального образования, представленные  на областной конкурс теоретических, практических, исследовательских и творческих проектов «Открытие-2024». 

Как отметил руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов цель проведения мероприятия - содействие профессиональной ориентации, воспитанию и развитию интереса молодежи путем вовлечения в научно-техническое творчество.

«Развитие научно-технического творчества для Самары и области приобретает все большее значение. Это способствует повышению кадрового потенциала и экономическому росту, а в конечном счете улучшению жизни самарцев. Общаясь с экспертами и студентами других учебных заведений, ребята могут обогатить свои знания. Большинство представленных на выставке работ имеют практическое применение»,- пояснил Владислав Зотов. 

Студенты Поволжского государственного колледжа представили разработки, которые позволяют лучше изучать устройство легкового автомобиля, а благодаря студентам самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова можно было увидеть настоящие произведения искусства, сделанные с помощью ручной сварки - декларативные панно и скульптуры. Студенты самарского техникума промышленных технологий представили стенд для развития бытовых навыков. Он предназначен для людей с инвалидностью и для тех, кто имеет проблемы с мелкой моторикой. 

Экспозицию осмотрели представители промышленных предприятий, предпринимательского сообщества, Администрации Самары, регионального министерства образования. Особенность данного проекта в том, что на одной площадке удается собрать студентов СПО, обладающих потенциалом в области технических профессий.

«В настоящее время учащиеся колледжей и техникумов делают первые шаги в науку. У большинства ребят отличные идеи, которые помогут  нам в повседневной жизни и смогут заинтересовать реальный сектор экономики», - пояснил главный консультант управления профессионального образования министерства образования Самарской области Илья Казаков.

Приглашенные эксперты отметили, что разработки и изделия ребят направлены на разную целевую аудиторию.

Представители бизнес-сообщества, предприятий и вузов провели с участниками мастер-классы, в ходе которых дали рекомендации по дальнейшему развитию и преобразованию представленных проектов.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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