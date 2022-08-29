В Самарской области завершилась региональная бизнес-программа для молодежи «Ты — предприниматель!»

109

Выпускникам регионального бизнес-акселератора «Ты-предприниматель!» министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов вручил сертификаты о прохождении обучения. Торжественный выпускной состоялся в пятницу, 26 августа 2022 года, на площадке творческого кластера «Дом-77».

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование благоприятного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

Участниками образовательной программы «Ты-предприниматель!» в Самарской области стали более 200 молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Обучение длиной в 5 недель помогло молодым предпринимателям с головой погрузиться в стратегическое бизнес-планирование, анализ рынка и конкурентов, позиционирование и создание уникального торгового предложения, а также в финансовое планирование, и продвижение.

Важной частью стало общение между самими участниками – они познакомились, обменялись контактами, укрепили партнерские связи. Наставники помогли молодым людям не только узнать главные правила и секреты успешной реализации своего проекта, но и уделили внимание подаче заявки на грант. В завершение акселератора участники представили свои проекты перед экспертным жюри.

Обучение является обязательным этапом в рамках подготовки к конкурсу грантов до 500 тысяч рублей. Теперь молодые люди, претендующие на грантовую поддержку, готовятся к подаче заявки - их прием начнется уже 1 сентября. ⠀

«В этом году для начинающих предпринимателей, которые хотят претендовать на грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса, мы внедрили систему, по которой они сначала проходят бесплатное обязательное обучение, — напомнил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. — Это нужно для того, чтобы молодые предприниматели знали обо всех инструментах и доступных мерах поддержки, не совершали ошибок, которые свойственны начинающим. Позади 40 часов обучения, до финала которого дошли не все участники. Но у тех, кто сегодня здесь, действительно горят глаза. 1 сентября мы объявляем конкурс на получение гранта, и любой предприниматель в возрасте до 25 лет, прошедший обучение, может подать заявку на получение этой выплаты. Финансовая поддержка — это важный момент, но гораздо больше инструментов для привлечения финансирования, роста продаж, выхода на партнёров ребята получили в наших центрах «Мой бизнес», где мы проводили обучение».

Один из участников бизнес-акселератора Тимофей Инишев планирует подавать заявку на грант – финансовая поддержка необходима молодому человеку для развития видеостудии.

«Наша команда снимает рекламные имиджевые видео в Самаре, Самарской области, по России. Мы работаем с достаточно крупными заказчиками. Сейчас планируем немного переформатироваться на средний и малый бизнес, хотим поработать с самарскими предпринимателями, - рассказал он о планах. – Мы планируем арендовать видеостудию, приобрести более мощное оборудование. Бизнес-акселератор «Ты предприниматель – очень полезная программа от минэкономразвития. Самое главное в нем – обратная связь от спикеров, в качестве которых выступали действующие бизнесмены. Они нам выделили очень много времени, дали ценные знания и советы, которые я обязательно буду применять», - отметил молодой человек.

Еще один предприниматель Алексей Болгов развивает сеть городских точек полезной еды. Молодой человек поделился, что когда увидел объявление о наборе участников в программу, сразу решил подать заявку.

«Обучались мы 5 недель, за это время получили очень много полезной информации, познакомились с большим количеством предпринимателей, которые уже имеют опыт, которые уже прошли этот тернистый путь и передали его уже непосредственно нам, - рассказал Алексей Болгов. – Мы обязательно будем подавать заявку на грант. Сейчас нам нужны средства на приобретение большого холодильника и морозильной камеры, что позволит снижать себестоимость продукции, закупая большой объем необходимых ингредиентов», - пояснил предприниматель.