Я нашел ошибку
Главные новости:
Первые недели адаптации сложны, и чем младше ребенок, тем больше ему может понадобиться родительской поддержки, отдыха.
Педиатр Самары: в новом учебном году детей ожидает период адаптации после отдыха
Начало в 20:22. Прямой эфир на телеканале «Матч!».
Сегодня состоится торжественная Церемония закрытия Всероссийской спартакиады
Двое из них получили призы.
Росгвардейцы из Самары в числе победителей смотра художественной самодеятельности «Солдаты антитеррора»
В профильном департаменте пристальное внимание уделят соблюдению регламента работы общественного транспорта.
В связи с началом учебного года у самарцев происходит повышение и пассажиропотока на общественном транспорте   
Самарские рапиристы выиграли Всероссийскую спартакиаду сильнейших
Самарские рапиристы выиграли Всероссийскую спартакиаду сильнейших
Гребец из Самарской области - первый на Спартакиаде сильнейших
Гребец из Самарской области - первый на Спартакиаде сильнейших
В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля
В Самарской области за выходные в Волге утопили сразу три автомобиля
Илон Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.09
0.32
EUR 59.88
0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области завершилась региональная бизнес-программа для молодежи «Ты — предприниматель!»

29 августа 2022 13:43
109
В Самарской области завершилась региональная бизнес-программа для молодежи «Ты — предприниматель!»

Выпускникам регионального бизнес-акселератора «Ты-предприниматель!» министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов вручил сертификаты о прохождении обучения. Торжественный выпускной состоялся в пятницу, 26 августа 2022 года, на площадке творческого кластера «Дом-77». 

Условия для успешного старта начинающих предпринимателей в Самарской области создаются в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Формирование благоприятного делового климата в регионе – одна из ключевых задач в работе областного Правительства, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым

Участниками образовательной программы «Ты-предприниматель!» в Самарской области стали более 200 молодых предпринимателей в возрасте от 14 до 25 лет. Обучение длиной в 5 недель помогло молодым предпринимателям с головой погрузиться в стратегическое бизнес-планирование, анализ рынка и конкурентов, позиционирование и создание уникального торгового предложения, а также в финансовое планирование, и продвижение. 

Важной частью стало общение между самими участниками – они познакомились, обменялись контактами, укрепили партнерские связи. Наставники помогли молодым людям не только узнать главные правила и секреты успешной реализации своего проекта, но и уделили внимание подаче заявки на грант. В завершение акселератора участники представили свои проекты перед экспертным жюри.

Обучение является обязательным этапом в рамках подготовки к конкурсу грантов до 500 тысяч рублей. Теперь молодые люди, претендующие на грантовую поддержку, готовятся к подаче заявки - их прием начнется уже 1 сентября. ⠀

«В этом году для начинающих предпринимателей, которые хотят претендовать на грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса, мы внедрили систему, по которой они сначала проходят бесплатное обязательное обучение, — напомнил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов. — Это нужно для того, чтобы молодые предприниматели знали обо всех инструментах и доступных мерах поддержки, не совершали ошибок, которые свойственны начинающим. Позади 40 часов обучения, до финала которого дошли не все участники. Но у тех, кто сегодня здесь, действительно горят глаза. 1 сентября мы объявляем конкурс на получение гранта, и любой предприниматель в возрасте до 25 лет, прошедший обучение, может подать заявку на получение этой выплаты. Финансовая поддержка — это важный момент, но гораздо больше инструментов для привлечения финансирования, роста продаж, выхода на партнёров ребята получили в наших центрах «Мой бизнес», где мы проводили обучение».

Один из участников бизнес-акселератора Тимофей Инишев планирует подавать заявку на грант – финансовая поддержка необходима молодому человеку для развития видеостудии. 

«Наша команда снимает рекламные имиджевые видео в Самаре, Самарской области, по России. Мы работаем с достаточно крупными заказчиками. Сейчас планируем немного переформатироваться на средний и малый бизнес, хотим поработать с самарскими предпринимателями, - рассказал он о планах. – Мы планируем арендовать видеостудию, приобрести более мощное оборудование. Бизнес-акселератор «Ты предприниматель – очень полезная программа от минэкономразвития. Самое главное в нем – обратная связь от спикеров, в качестве которых выступали действующие бизнесмены. Они нам выделили очень много времени, дали ценные знания и советы, которые я обязательно буду применять», - отметил молодой человек. 

Еще один предприниматель Алексей Болгов развивает сеть городских точек полезной еды. Молодой человек поделился, что когда увидел объявление о наборе участников в программу, сразу решил подать заявку. 

«Обучались мы 5 недель, за это время получили очень много полезной информации, познакомились с большим количеством предпринимателей, которые уже имеют опыт, которые уже прошли этот тернистый путь и передали его уже непосредственно нам, - рассказал Алексей Болгов. – Мы обязательно будем подавать заявку на грант. Сейчас нам нужны средства на приобретение большого холодильника и морозильной камеры, что позволит снижать себестоимость продукции, закупая большой объем необходимых ингредиентов», - пояснил предприниматель.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
29 августа 2022  13:41
За 6 дней фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре посетили более 200 тысяч человек
114
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
29 августа 2022  13:02
Правительство Самарской области оценило итоги экономического развития и инвестиционной активности в первом полугодии
184
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
29 августа 2022  10:10
Названа примерная дата перекрытия улицы Ново-Садовой в Самаре
188
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
29 августа 2022  09:49
29 августа по югу Самарской области ожидается жара +35 С
189
В этом году соревнования стали рекордными по своему масштабу за всю историю проведения.
27 августа 2022  17:26
Дмитрий Азаров принял участие в турнире по баскетболу 3х3 «Samara Open» памяти Юрия Тюленева
805
Весь список