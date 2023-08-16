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В Самарской области вырос спрос на учителей на 13% перед началом учебного года

16 августа 2023 09:33
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В Самарской области вырос спрос на учителей на 13% перед началом учебного года

В Самарской области вырос спрос на преподавателей — количество вакансий по итогам июля по отношению к июню увеличилось на 13%. Учителям предлагается зарплата от 15-40 тыс.рублей в зависимости от опыта, занятости и места работы. При этом, по данным Зарплаты.ру, медианная зарплата* педагогов за год увеличилась на 6% и составила 34 100 рублей. 

В число наиболее востребованных вакансий попали учителя математики, информатики, по русскому языку и литературе, по английскому языку, а также педагоги начальных классов. На эти профессии пришлось более половины от общего числа вакансий в сфере образования.

Кроме того, стоит отметить, что спрос на преподавателей в целом последние два года достаточно высокий. Во-первых, на кадры в сфере образования оказала сильное влияние пандемия коронавирусной инфекции: на тот момент часть педагогов не смогли вернуться к преподавательской деятельности, из-за рисков для здоровья они вынуждены были менять сферу или уходить из профессии. Во-вторых, этот же период продемонстрировал изменения в подходах к обучению, которые также способствуют росту востребованности педагогов: появилось немало онлайн-школ и дистанционных курсов, также модернизируются учебные программы и заведения.

*Медианная заработная плата — срединная зарплата, при которой одна половина (50%) работников получает меньше данного уровня, а вторая половина — больше.

Фото: pxhere.com

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