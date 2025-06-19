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В Самарской области утвержден перечень приоритетных профессий для мероприятий проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»

19 июня 2025 12:16
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В Самарской области утвержден перечень приоритетных профессий для мероприятий проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее»

В Самарской области утвержден перечень приоритетных профессий для мероприятий проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в 2025-2026 учебном году.

В соответствии с прогнозом кадровой потребности Минтруда России до 2029 года в целях ориентации образования на актуальные потребности экономики региона при реализации проекта «Билет в будущее» в Самарской области в 2025-2026 учебном году распоряжением Министерства образования Самарской области утвержден перечень приоритетных начальных групп занятий и профессий.

Перечень определил приоритетные начальные группы занятий и соответствующие профессии, по которым организации — партнеры проекта будут проводить профориентационные мероприятия для учащихся 6-11 классов региона в новом учебном году.

«Перечень востребованных в стране профессий актуализируется ежегодно, и профориентационные мероприятия организуются по приоритетным для страны и региона профессиям. Благодаря проекту «Билет в будущее» наши дети знакомятся именно с теми направлениями профессиональной деятельности, по которым в будущем они будут востребованными и ценными специалистами», — сказала заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова.

В утвержденный список вошли 64 начальные группы занятий и более 100 профессий, среди которых: оператор нефтяных и газовых скважин, ветеринар, инженер-технолог, мастер по ремонту оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, дефектоскопист, оператор беспилотных летательных аппаратов, машинист конвейера, оператор 3D-печати, лаборант химического анализа, делопроизводитель, воспитатель, учитель, пожарный, программист, фармацевт и многие другие.

Такой подход к определению приоритетных профессий обеспечивает актуальность профориентационных мероприятий проекта Единая модель профориентации «Билет в будущее» в Самарской области. Это позволит учащимся 6-11 классов в 2025-2026 учебном году ознакомиться с востребованными на рынке труда специальностями и сориентироваться в выборе будущей профессии, способствуя развитию кадрового потенциала региона.
Напомним, с этого года проект «Билет в будущее» включен в федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Присоединиться к мероприятиям можно будет на портале: bvbinfo.ru.

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